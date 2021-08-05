الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمى يؤكد تطلع العراق لمزيد من التعاون مع دول الاتحاد الأوروبى

الكاظمي
الكاظمي

أثنى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على مستوى العلاقات العراقية الإسبانية، وذلك خلال لقائه سفير إسبانيا لدى العراق خوان خوسيه إسكوبار، اليوم الخميس، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأكد الكاظمي، في بيان، اليوم، تطلع العراق إلى المزيد من التعاون مع إسبانيا وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والاقتصاد، والاستثمار.

وأعرب عن رغبة العراق في فتح الأبواب أمام الشركات الإسبانية للمشاركة والاستثمار في الاقتصاد العراقي، ولاسيما في قطاع إدارة المستشفيات وتدريب كوادرها.

من جانبه، أكد السفير الإسباني تطلّع حكومة بلاده إلى المزيد من توثيق عرى التعاون، والصلات الثنائية مع العراق، وتعضيدها للجهود العراقية في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على دعم استقرار المنطقة وتوطيد التهدئة، والتنمية المستدامة فيها.

الجدير بالذكر، ثمن الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، مواقف إسبانيا الداعمة لبلاده في مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي.

وأكّد الرئيس صالح، خلال استقباله سفير إسبانيا لدى العراق خوان خوسيه اسكوبار، بمناسبة انتهاء مهام عمله، ضرورة التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في مكافحة الإرهاب والأزمة الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

وشدد على أهمية التكاتف ودعم استقرار المنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها، حسب بيان للرئاسة العراقية.

من جانبه، أكّد السفير الإسباني دعم بلاده لتوطيد العلاقات مع العراق وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

جدير بالذكر، أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

مجلس الوزراء العراقي الكاظمي اسبانيا العراق الاتحاد الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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