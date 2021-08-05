السودان: انعقاد اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق «سلام جوبا - مسار دارفور»

ترأس عضو مجلس السيادة الإنتقالى السوداني محمد حسن التعايشي بالقصر الجمهورى، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام جوبا - مسار دارفور، لبحث كيفية تشكيل آليات تنفيذ الاتفاق فيما يتصل بمشاركة أطراف العملية السلمية، في السلطة بمستوياتها المختلفة في دارفور.

جاء ذلك بحضور عضوي مجلس السيادة الهادي إدريس والطاهر حجر، ووزير المالية وقادة التنظيمات الموقعة على الاتفاق فضلاً عن ممثلين للقوات المسلحة، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأوضح كبير مفاوضي مسار دارفور، أحمد تقد لسان، أن الاجتماع وقف علي الخطوات التي تمت فيما يتعلق بتنفيذ إتفاق مسار دارفور، وموقف التنفيذ في الجانب المدني، حيث أوصى الاجتماع بالإسراع في تشكيل الآليات المعنية بذلك خاصة مفوضية السلام.

وقال تقد إن اجتماع اليوم في الخرطوم أرجأ النقاش حول الترتيبات الأمنية إلى الاجتماع المقبل.

بحث تنفيذ اتفاق جوبا

وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا، أمس الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان، مسار الشمال، والذي ضم عضوية الكيانات الممثلة للشمال والمختصين من الجهات الرسمية.

وقال مجد الدين خليل، عضو المكتب القيادي لحركة "كوش" وكبير مفاوضيها، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن الاجتماع أكد على تنفيذ كل المتطلبات الواردة في مصفوفة اتفاقية جوبا.

وأضاف أن المتطلبات في مجملها خدمية تهدف لتنمية إنسان المنطقة، مشيرا إلى أن اللجنة لديها العديد من المشروعات ستقوم بمتابعتها مع الولايات المختصة حتى ترى النور قريبا.

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص السودان على تطوير علاقته وتعزيز التعاون والتنسيق مع فرنسا، بما يحقق المصالح المشتركة دوليًا وإقليميًا.

ومنح البرهان السفيرة الفرنسية بالسودان، إيمانويل بلاتمان، وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عملها في السودان، وتقديرًا لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعبرت السفيرة الفرنسية، في تصريح صحفي عقب لقائها مع رئيس مجلس السيادة، عن سعادتها بأن شهدت خلال فترة عملها انطلاق ثورة ديسمبر والتحول السياسي الكبير الذي أحدثته في السودان.

وقالت: إن الشراكة بين المدنيين والعسكريين تعد نموذجًا طيبًا أدت إلى تحقيق العديد من الإنجازات رغم سوء الإدارة والدكتاتورية خلال فترة الحكم السابق، ونحن نرى أن السودان يسير في الاتجاه الصحيح.