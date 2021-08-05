17 مدينة و6 مناطق تعميرية.. إنجازات الراحل حسب الله الكفراوي

توفي المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، صباح اليوم، عن عمر ناهز 91 عامًا.

"إنشاء المدن الجديدة"

لقب الكفراوي بـ "أبو المدن الجديدة"، ويعود إطلاق هذا اللقب عليه لكونه أنشأ مشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر، وغادر الوزارة بعد أن أصبح عددها 17 مدينة جديدة منها: (السادات، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة ، مراقيا) بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية المتطورة وقد بدأها جميعاً في وقت واحد، بالإضافة إلى ست مناطق تعميرية بمناطق القناة والساحل الشمالي وسيناء، كان من المفترض أن تأوى مدينة السادات كل وزارات الدولة لتخفيف العبء عن القاهرة.

"إنشاء موانئ"

بدأ حسب الله الكفراوي في إنشاء ميناء دمياط الجديدة بعد إنشائه مدينة دمياط الجديدة بعمائرها ومرافقها الحديثة ومنطقتها الصناعية، وافتتح الميناء رسمياً يوم 26 يوليو العام 1986، كما بدأ في إنشاء ميناء الدخيلة في محافظة الإسكندرية، وقام بتنشيط الجمعيات التعاونية للإسكان.

"تأسيسه لبنك التعمير والإسكان"

أسس حسب الله الكفراوي بنك التعمير والإسكان في العام 1978 بهدف تمويل مشروعات بناء الوحدات السكنية للشباب، الذي أثمر بناء مليوني وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

"أوسمة تقديرا لإنجازاته"

حصل حسب الله الكفراوي على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وسام بطولة العمل من الاتحاد السوفيتي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وسام الاستحقاق الفرنسي من الطبقة الأولى.

جملة تعليقات تحمل كلمات لنعي حسب الله الكفراوي جاءت على وسائل التواصل الاجتماعي عقب وفاة حسب الله الكفراوي، متذكرين إنجازاته وخاصة في مجال إنشاء المدن الجديدة التي تعد من أبرز إنجازاته خلال فترة عمله كوزير اسكان، وهي ما جعلته يعد من أبرز وزراء الإسكان الذين تولوا هذه الحقيبة منذ إنشائها، فما إن يُذكر اسمه حتى تتعاقب إنجازاته الواحدة تلو الأخرى.