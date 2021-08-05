وفاة حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق

توفي منذ قليل المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، عن عمر يناهز 91 عامًا.



المناصب

وكان يشغل الكفراوي عدة مناصب أبرزها وزارة الإسكان وغيرها:

وزيرًا للإسكان لمدة 16 عامًا من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993.

عين محافظا لدمياط في نوفمبر عام 1976.

رئيسًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980.

انتخب نقيبا للمهندسين العام 1991، ووصفه البعض بلقب "أبوالمدن الجديدة"، لإشرافه على تنفيذ الجيل الأول لعدد من المدن الجديدة، أبرزها: “6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، ودمياط الجديدة، ومراقيا”.

كان عضو مجلس إدارة ومدير مشروعات وزارة الكهرباء (1967-1973).

نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير منطقة القناة (1974-1975).

رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القناة (1975-1976).

نائب وزير شئون التعمير برئاسة مجلس الوزراء.

المؤهلات العلمية

وتخرج الكفراوي فى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1950، بدرجة بكالوريوس الهندسة قسم مدني.



بدأ حسب الله الكفراوي في إنشاء ميناء دمياط الجديدة بعمائرها ومرافقها الحديثة ومنطقتها الصناعية، وافتتح الميناء رسميا يوم 26 يوليو العام 1986، كما بدأ في إنشاء ميناء الدخيلة في محافظة الإسكندرية، وقام بتنشيط الجمعيات التعاونية للإسكان.

وأسس بنك التعمير والإسكان في العام 1978 بهدف تمويل مشروعات بناء الوحدات السكنية للشباب، الذي أثمر عن بناء مليوني وحدة سكنية لمحدودى الدخل.