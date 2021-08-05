الليلة.. محمد محسن يحيي حفلا على مسرح النافورة بالأوبرا

انتهى الفنان محمد محسن، من كافة التحضيرات والبروفات الخاصة بحفله الغنائي الضخم، المقرر إقامته مساء اليوم الخميس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يقام الحفل فى تمام الثامنة مساءً، رافعا لافتة "كامل العدد" بعد أن نفدت تذاكره، وقد أتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبير، وانقسمت التذاكر إلى أربعة فئات، الأولى بمبلغ 110 جنيهات، والثانية بـ 160 جنيها، وتليها بمبلغ 210 جنيهات، أما الرابعة بمبلغ 260 جنيهًا.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل ما تغنى به الفنان محمد محسن مثل (اللف فى شوارعك، لو يطول الليل، بندعيلكوا، غنوة سلام، وحدي، أنا أتوب عن حبك، غنوة مبتكملش وخلى القمر طالع(.

بالإضافة إلي مجموعة من أشهر الأعمال التراثية لكبار الملحنين والمطربين، ومنهم سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب ومنها (قوم يا مصري، أهو ده اللي صار، والله تستاهل يا قلبي، البحر بيضحك ليه، خايف أقول اللي في قلبي".

وكان الفنان قد طرح أحدث أغنياته "أهلا بيك"، خلال احتفالات عيد الحب في فبراير الماضي، وتقول كلماتها"دايماً ماشي مفضي إيديا ومستنيك عامل كفي حضن يكفي حضن إيديك سايب فيها مكان للمسكة لو قسمت معايا الضحكة لو كملت معايا السكة أهلا بيك من هواك مش بشبع من هواك دا معاك أنا بتولد معاك الطريق بيبقى سهل بيك مش بتوه أبدا إلا في عينيك أنت تنور روحي وقلبي وأبقى سعيد لما تفضل جنبي وأبطل أبقى وحيد وأنا وياك الوقت بيجري يخلص عمري فيتعاد عمري أنا أصلا مديلك قلبي وأنت بعيد

يذكر أن إدارة دار الأوبرا، وضعت عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي:

• غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

• الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

• الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

• ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

• غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

• غير مسموح بتحريك المقاعد.

• ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

• ارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

• ممنوع التصوير.