تحرك نقابي لدراسة حالات الأمراض المزمنة لـ«محامي شمال الجيزة»

أعلنت نقابة المحامين بـ«شمال الجيزة» عن البدء في تلقي البيانات والتقارير الطبية الخاصة بالمحامين أصحاب الأمراض المزمنة لدراستها، وتقديم ما يلزم من دعم.

وطالبت النقابة الفرعية المحامين بسرعة تقديم الأوراق المطلوبة معلنة عن البدء في دراسة الحالات فقالت: «برجاء تقديم الأساتذة أصحاب الأمراض المزمنة بياناتهم والتقرير الطبية للنقابة، حيث تم البدء في دراسة كل الحالات».

فيما عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأربعاء، اختبارات لمحامي نقابات: «شمال وجنوب الجيزة ـ شمال وجنوب القليوبية»، تحت رعاية النقيب العام رجائي عطية، وحسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر معهد المحاماة، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد.

وتختص اللجنة بدراسة ملف العلاج من كافة نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوى الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم ـ يستهدف تطوير مستوى العلاج الإرتفاع به إلى المستوى الأمثل، مع سهولة وسرعة إجراءاته، ووضع النظام الإدارى المحكم لضبط الأمور واتجاه العلاج والدواء إلى مستحقيه.

وللجنة فى سبيل تغطية الحالات الحرجة والتى تخرج عن إمكانيات النقابة، التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للاتفاق معها على نظام مكمل، وبوزارة الصحة والهيئات الحكومية المعنية لترتيب العلاج على نفقة الدولة فى الحالات التى تستوجب ذلك.

وتقدم اللجنة نتائج أعمالها أولاً بأول لنقيب المحامين، للاطلاع ولبذل ما يستطيعه فى معاونة اللجنة لدى السلطات فى تحقيق غاياتها.

وتراعى اللجنة وضع دليل تفصيلى كامل للعلاج والدواء بحيث يكون جميع المحامين والمحاميات على بينة مسبقة بالنظام وضوابطه ولكفالة تقديم أرقى مستوى فى العلاج والدواء