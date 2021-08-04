قيس سعيد يلتقى قوات الحرس الوطنى ويطالبهم بحماية التونسيين

أجرى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الأربعاء، زيارة تفقدية للوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة.

أوضحت رئاسة الجمهورية التونسية أن الزيارة كانت مناسبة حيا من خلالها رئيس الدولة المنتسبين إلى هذه الوحدة على عزمهم وحسهم الوطني، ودعاهم إلى مواصلة التحلي باليقظة في الذود عن الوطن والشعب التونسي.

قيس سعيد يتعهد بمواجهة المخربين

وأكد رئيس تونس قيس سعيد، في وقت سابق الأربعاء، ضرورة التصدي لكل مظاهر المضاربة واحتكار المواد والسلع وفرض احترام الأسعار، مشددًا على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يحاول التحكم في قوت التونسيين.

جاء ذلك خلال جولة لقيس سعيد، في مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات ولقائه الوزير المختص، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

ودعا رئيس قيس سعيد جميع الأطراف المتداخلة للتحلي بالحس الوطني وتحمل المسئولية في هذه المرحلة من تاريخ تونس والمبادرة بالتخفيض في الأسعار.

قيس سعيد يقيل سفير تونس لدى واشنطن

وأصدر رئيس الجمهورية التونسية، أمس، أمرًا رئاسيًا يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض لتونس لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بإنهاء تكليف أنيس الوسلاتي بمهام والٍ بولاية صفاقس، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

قيس سعيد يتعهد بالتصدي للفساد

في وقت سابق، أكد قيس سعيد، أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، السبت الماضي، بقصر قرطاج، محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، الذي كان برفقة عضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.

أشار قيس سعيد خلال اللقاء إلى أنه يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ودعاهم إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.

استمرار حظر التجول

وأصدر قيس سعيد، الجمعة الماضي، أمرًا رئاسيًا يقضي بتعديل فترة منع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحًا، ابتداءً من الأحد إلى إشعار آخر.