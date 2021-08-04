الأزهر: 60 ألفا عدد المتقدمين للالتحاق بالأروقة.. والسبت آخر موعد لتلقى الطلبات

أعلن الجامع الأزهر، عن استمرار تلقي طلبات الالتحاق بالأروقة الأزهرية حتى مساء السبت المقبل، بموجب ما تم الإعلان عنه مسبقا من فتح باب التقديم لمدة شهر، لقبول دفعة جديدة للداراسة بالأروقة بالمحافظات والتي تتجاوز ٣٠ في ١٩ محافظة.

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، إن عدد المتقدمين حتى الآن وصل إلى ٦٠ ألفًا على مستوى ١٩ محافظة، موضحًا أن الأروقة المعلن عن فتح باب الالتحاق بها هي "القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات، والتجويد والقراءات بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات، ورواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر.

وأوضح في بيان له، الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحرصه الدائم على إتاحة فرصة تحصيل العلم الشرعي للراغبين من فئات المجتمع كافة وفق المنهج الوسطي الذي يمثل صحيح الإسلام، ويظهر سماحته من غير إفراط أو تفريط.

والدراسة في مختلف الأروقة الأزهرية مجانية بالكامل، ومتاحة بنظام التعليم عن بعد عبر تطبيق Microsoft team، كما يحق للدارس أن يلتحق بأكثر من رواق مع الالتزام بمواعيد الحضور والامتحانات لكل رواق.

رابط التسجيل:

https://www.azhar.eg/form?fid=119

رابط الإعلان على صفحة الجامع الأزهر على فيسبوك:

https://www.facebook.com/447420382085228/posts/1915972558563329/

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن الأروقة الأزهرية يرجى زيارة صفحة الأروقة الأزهرية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/alruwaq/index.htm

من ناحية أخرى، استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور مفتاح الأخيار، مفتي دولة إندونيسيا، رئيس مجلس علماء المسلمين بإندونيسيا، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر وإندونيسيا في مجالات التعليم والدعوة.

في بداية اللقاء أكد الدكتور الضويني عمق العلاقات التاريخية التي تربط مؤسسة الأزهر ودولة إندونيسيا وخاصة في مجال التعليم، موضحًا أن طلاب إندونيسيا يمثلون العدد الأكبر للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر، ويمثلون بلادهم خير تمثيل خلقا وعلما، ويحققون نجاحات ملحوظة في أغلب الكليات والمعاهد التي يدرسون بها.