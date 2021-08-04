حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بآله حادة فى المرج

أمرت نيابة المرج، اليوم االأربعاء، بحبس عامل متهم بالشروع في قتل زوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات وجاري نقل المتهم لمحبسه.

خلافات على شقة الزوجية

استمعت النيابة لأقوال عامل متهم بالشروع في قتل زوجته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وأنكر المتهم تعديه على زوجته، واتهمها بإصابة نفسها نفسها وتعمد إحداث جرح بجسدها لتحرير محضر ضده وحسبه.

وأضاف المتهم، أنه اتفق مع زوجته على الطلاق دون الذهاب للمحاكم، واتفق معها على إعطائها كافة حقوقها، بالإضافة إلى تأجير شقة قانون قديم لها ولأطفالهم بمنطقة المرج، مشيرًا إلى أنها اتفقت مع صاحب الشقة على الإيجار الشهري، وأكد أنه التزم بالاتفاق على الشقة وفوجئ برفضها الشقة مبررة بأنها قانون قديم وهى تريد شقة تمليك لكي تضمن حقوق أبنائها، وإلا لن تترك شقة الزوجية المتواجدة في منزل العائلة والتي من الصعب العيش بها بعد الطلاق.

واستكمل: “عند البدء فى نقل المنقولات والاستعانة بالمأذون لإتمام إجراءات الطلاق فوجئت بتشاجرها معي ومع أهلي، برغم تحذيري للجميع بعدم الاحتكاك بها نهائيًا منعا للمشاكل لكنها ظلت تهلل وتصرخ رافضة نقل المنقولات، وتشاجرت معي، وشتمتني بأقسى الشتائم، فقمت بطردها من الشقة، وتفاجئت بتحريرها محضر ضدي تتهمني بالتعدي عليها بآلة حادة سكين”.

وكانت قد استمعت نيابة المرج، لأقوال سيدة تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض محدثًا لها عدة إصابات بمختلف أنحاء جسدها لمطالبتها بحقوقها الشرعية قبل إتمام الطلاق بينهما.

وقالت “إ. ع“، إن بينها وبين زوجها خلافات كثيرة استمرت لمدة سنة ونصف، وانتهت بالاتفاق على الطلاق، لكنه رفض إعطاءها حقوقها المالية ومنقولاته وعندما تحدث المشاجرة بينهما لمحاولة الحصول على حقوقها، قام بحمل سلاح أبيض ”سكين” محاولًا قتلها وأحدث لها عدة إصابات بالغة.

بدأت الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم زوجها بمحاولة قتلها باستخدام آلة حادة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.