تزامنا مع بدء صومها.. أبرز الأديرة التي تحمل اسم العذراء مريم بالمهجر

بدأت الكنيستين الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، صوم السيدة العذراء مريم، لمدة 15 يومًا، بينما تُستعد الكنيسة الأرثوذكسية لصوم السيدة العذراء مريم، السبت، المقبل لمدة 15 يومًا تنتهي في 22 أغسطس الجاري، وترصد الـ«الدستور»، أبرز أديرة المهجر التي تُحمل أسم السيدة العذراء مريم.

- دير القديسة العذراء مريم والقديسة الشهيدة دميانة– داوسونفيل چورچيا

تم تأسيسه، بعد أن وجد الأنبــا يوســف أسقف إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية احتياجا مُلِحا وطلبا كبيرا مــن أبنائــه فــى الإيبارشية لوجود ديــر قبطي أرثوذكسي للراهبات وللرهبان حيث إن الفتيات الراغبات فــى هــذه الحيــاة المقدســة كــن يضطررن لأخـذ موافقة نيافته للذهاب للرهبنة فى مصر أو الانتظار لحين إنشــاء الدير.

وفــى يونيو 2014 وجــد الأنبــا يوســف في مكان كان مؤسسا ككليــة لكنيسة كاثوليكية عليــه ليصبح ديــر العذراء مريم والقديسة دميانة .

يوجــد في ديــر كنيسة القديسة العــذراء مريم والقديسة دميانة جــزء مــن خشبة الصليب المقدس، وجــزء مــن رفات مارجرجس والقديسة دميانة.

- دير القديسة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود – براري تكساس

يقع ديــر الســيدة العــذراء مريــم والقــوي القديــس موســى ، جنوبــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، وهــو تابــع لإيبارشــية فــي ظــل الإرشــاد الروحــى لنيافــة الحبــر الجليــل الأنبا يوســف أســقف إيبارشــية الأقبــاط الأرثوذكس بجنوبــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ورئيــس ديــر الســيدة العــذراء مريــم والقــوي القديــس الأنبــا موســى

- تاريخ النشأة

لقــد تأســس مقــر الديــر الحالــي عــن طريــق كنيســة الــروم الكاثوليــك عــام 1927م ، ليكــون مقــرًا لكليــة العلــوم اللاهوتيــة ، ثــم بعــد ذلــك ارتقــى ليكــون ديــرًا علــى يــد البابــا يوحنــا الثالــث والعشــرين الــذي دعــاه ديــر كوربــس كريســتي ، وبيــت الخلــوة البنيديكتــي وهــو الــذى فيــة كان يتــم تســليم وتكميــل العمــل الرهبانــى ، ولمــدة أربعــة عقــود مــن الزمــان ، كان هــذا الديــر ، بالنســبة لرهبانــه والشــعب المخــدوم منهــم .بــل ولــكل المناطــق المحيطــة ، هــو مــكان ملجــأ روحــى وبيــت للخلــوة

وبدخــول الألفيــة الثانيــة ، قــل عــدد رهبــان الديــر، ولــم يعد هناك من يطلبوا الرهبنــة اســتحالة الحيــاة الرهبانيــة بالديــر، وتبقــى فقــط ثلاثــة رهبــان يســكنون، وكابــدوا معانــاة ليســت بقليلــة لإعالــة الديــر والاهتمــام بمســئولياته الكثيــرة لعــدة ســنين، و نظــرًا لمعانــاة الرهبــان ، اضطــرت كنيســة الــروم الكاثوليــك لعــرض ملكيــة الديــر للبيــع

- تأسيس دير السيدة العذراء مريم القديس الأنبا موسى الأسود

و فــي بدايــة عــام 2005م ، أثنــاء البحــث عــن مــكان مناســب ليكــون بيــت خلــوة للإيبارشــية ، قــام نيافــة الحبــر الجليــل الأنبــا يوســف بصحبــة الآبــاء الموقريــن الأب بيشــوي جــورج ، والأب أثناســيوس قلــدس بــأول زيــارة للديــر ، فــكان الانطبــاع الأول لنيافتــه أنــه أحــب المــكان ، وقــال للآبــاء المصاحبيــن لــه : هــذا المــكان لا يصلــح لأن يكــون بيــت خلــوة نظــرًا لموقعــه . الاســتخدام الوحيــد لذلــك المــكان هــو أن يبقــى ديــرًا كمــا هــو.

و بعــد مــدة وجيــزة مــن شــراء الديــر ، كلــف نيافــة الأنبــا يوســف خمســة مــن الآبــاء الرهبــان بديــر الســريان العامــر بإســقيط مصــر (وادى النطــرون) بتعميــر الديــر.

- بناء وتكريس كنيسة السيدة العذراء مريم بالدير

بعــد كثير مــن المجهــودات قــام بهــا الأب أنطونيــوس جرجــس ، تــم بنــاء كنيســة بالديــر علــى اســم والــدة الإلــه القديســة مريــم العــذراء ، والتــي قــام بتكريــس مذبحهــا فــي العشــرين مــن شــهر أغســطس عــام 2005م مثلــث الرحمــات قداســة البابــا المعظــم الأنبــا شــنودة الثالــث بابــا الإســكندرية وبطريــرك الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية المائــة والســابع عشــر الــذى قــام بزيــارة تاريخيــة للديــر ، وفيهــا أيضــا وضــع حجــر أســاس الديــر

- الزيارة التاريخية لقداسة البابا تواضروس الثاني

قام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بزيرة ديــر الســيدة العــذراء مريــم والقــوي القديــس الأنبــا موســي، وذلك فــي الثانــى عشــر مــن شــهر أكتوبــر عــام 2015.

بــدأ التدريــس بمدرســة داخليــة للعلــوم اللاهوتيــة علــى اســم القديــس أثناســيوس الرســولى عــام 2013 م ، يلتحــق بهــا الرهبــان والشــبان الذيــن يقيمــون فــي الديــر طــوال مــدة البرنامــج الدراســى الــذي يســتمر لمــدة عاميــن ، يحصلــون بعدهــا علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم اللاهوتيــة، وحاليًــا تــم تغييــر موقعهــا ، لتصبــح مدرســة العلــوم اللاهوتيــة للآبــاء الكهنــة بمركــز خدمــة القديــس إســطفانوس بولايــة فلوريــدا