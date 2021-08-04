الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد التحذير من تناولها.. أضرار تناول المقرمشات والشوكولاتة على الأطفال

تناول الشكولاتة للاطفال
تناول الشكولاتة للاطفال

حذر العديد من الأطباء عبر خطورة تناول الأطفال المشروبات الغازية بكافة أنواعها، وكذلك المقر مشات والشوكولاتة، حيث إن هذا النوع من الغذاء يصيب الأطفال بالعديد من المشكلات الصحية، وعلى رأسها التقزم والسمنة المفرطة.

ونرصد في السطور التالية بحسب موقع "hello motherhood " ما هي أضرار المياه المعدنية والشكولاتة  والمقرمشات على الأطفال .

- أضرار تناول الشوكولاتة على الأطفال

 - الشوكولاتة من الأغذية التي تزيد فيها نسبة بالسكريات، ومن الممكن أن تكون عالية بالدهون أيضاً، وقد يسبب تناول المزيد من السكريات زيادة في الوزن أو السمنة.

 - لا يستطيع الطفل أن يهضم الشوكولاتة وذلك لأنها من المواد الصلبة، التي لا يتكيف معها الجهاز الهضمي للطفل كونه مهيأ في الشهور الأولى ليتناول لبن الأم .

 - الشوكولاته  تحتوي على الكافيين الذي يصيب الطفل بالأرق، و ذلك لأن أجهزة جسمه حساسة وتكون أكثر استجابة لما يحدث أكثر من غيره .

 - تحتوي الشوكولاتة على سكريات التي تسبب تراكم الأحماض على أسنان الطفل، مما يؤذيه ويصيب أسنانه بالتسوس .

 - هناك أطفال يعانون من الحساسية المفرطة وبتناولهم للشوكولاتة سوف يتعرضون أعراضها الجانبية مثل الهياج الجلدي، و القئ وغير ذلك الطفح الجلدي، أو تهيج المعدة، أو الحكة.

 - أضرار المقرمشات على الأطفال

 - تحتوي المقرمشات على الدهون والنشويات والتي تؤثر على نسبة الجلوكوز بالدم، ويسبب زيادة في الأنسولين، ما يؤثر على رغبة الطفل في تناول الطعام، وبالتالي يفقد الجسم الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لنمو الطفل.

 - تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، التي تتسبب في الإصابة بمرض السمنة، كما أنه يحتوي على الزيوت المهدرجة والدهون التي تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير بالنسبة للأطفال.

 - تسبب  زيادة نسبة الكولسترول بالدم، مما قد يسبب الإصابة بالأمراض القلبية المختلفة خاصة للأطفال.

 - تناول الأطفال كمية كبيرة من المقرمشات يوميا، قد يسهم في إصابتهم بالكثير من الاضطرابات التي تصيب المعدة، والتي تسبب عسر الهضم.

 -  تحتوي على كمية كبيرة من النشويات والتي عند التعرض إلى درجة حرارة عالية ينتج عنها مادة الأكريلاميد، وهي مادة سامة تسبب الإضرار بالحمض النووي، ما يؤثر على الجهاز المناعي.

 - قد تسبب الإصابة بأنواع حساسية مختلفة، منها حساسية الجلد وحساسية الجهاز التنفسي، كما أنه يتسبب في الإصابة بالحكة، التي قد تظهر بشكل مباشر على الأطفال.

 من الممكن ان يعرض الطفل من ارتفاع في ضغط الدم، عند تناوله للمقرمشات لأنه تحتوي على كمية كبيرة من الملح والبهارات التي تدخل في تصنيع، والتي تعمل علي احتباس السوائل في الجسم.

- أضرار العصائر المعلبة على الأطفال

 - تحتوي العصائر المعلبة على المواد غير الطبيعية، والسكريات المصنعة، والمواد الحافظة، وغيره. وبالتالي، الإفراط في تناولها سيؤدي إلى ارتفاع احتمال الإصابة بالتهاب الأمعاء 

 - المواد المصنعة الموجودة في العصائر تمد الجسم بعناصر وهمية غير طبيعية تضره أكثر مما تفيده، فتصيب دفاعات الجسم وتضعف المناعة وتسهل إصابة الأطفال بالأمراض المتنوعة.

 - اعتياد الأطفال على تناول العصائر مع كل وجبة أمر خطير جداً ، فبالإضافة إلى تشجيع الأمراض المعوية وعسر الهضم وانسداد الشهية، ترفع هذه العصائر مستوى السكر في الدم بشكل مفرط، مما قد يهدد إصابة الأطفال بمرض السكري في المستقبل. 

 

 

تتادول تصريح للأطباء خطورة تناول الأطفال المشروبات الغازية المقرمشات والشوكولاتة المقرمشات والشوكولاتة

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وائل لطفي

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