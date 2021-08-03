نادى مستشارى النيابة الإدارية يكرم الأعضاء والعضوات وأسرهم من حفظة القرآن

أقامت اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم أعضاء وعضوات النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم عن عامي ٢٠٢٠، ٢٠٢١.

وجاء ذلك تحت رعاية المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار عبدالله قنديل - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية و أعضاء مجلس الإدارة، وقيادات النيابة الإدارية.

وحضر الحفل كل من الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عمر هاشم – رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة الأزهري – مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الدكتور نصر الدين مفرح - وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، السفير محمد إلياس الحاج – سفير دولة السودان بجمهورية مصر العربية.

وفي كلمته التي ألقاها، رحب المستشار عبدالله قنديل - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالحضور، وأكد فيها على استمرار مثل ذلك التكريم من قبل النادي والذي يأتي للعام الخامس على التوالي لتكريم الأعضاء والعضوات وأسرهم من حفظة القرآن الكريم.

ومن جانبه ألقى "المنشاوي" كلمته التي رحب فيها بالحضور، مؤكداً على بالغ التقدير لضيوف مصر الكرام من دولة السودان الشقيق، محييًيا السودان حكومة وشعباً، وقدم بالغ الشكر لمجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية واللجنة العلمية والثقافية.

كما ألقى الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف، كلمة حيا فيها الحضور الكريم، وأثنى على حفظة القرآن الكريم من الأعضاء وأسرهم مؤكداً على أهمية تدبر وتعلم ما به من حكمة وقيم، وأهمية اكتساب العلم من مختلف قنواته من علم وفكر وأدب وقانون.

وأنهى الكلمة بالمساهمة في مكتبة النادي بكتب وموسوعات قيمة تساهم في تنمية الوعي الفكري والديني لأهمية ذلك لتبيان الفكر الصحيح والسديد لدين الله ومقاصده البعيدة كل البعد عن التطرف والمغالاة.

كما ألقى الدكتور نصر الدين مفرح - وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، التي وجه فيها الشكر للدعوة الكريمة، وأكد فيها على أهمية تدريس العلوم كلها ومنها العلوم الدينية ودراسة وتدبر القرآن الكريم ومعانيه.

وفي كلمته، وجه الدكتور أحمد عمر هاشم – رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، التحية للحضور الكريم ولرئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية على استمرار تلك السنة الحميدة، كما وجه الشكر والتقدير لوفد دولة السودان الشقيق في وطنهم الثاني مصر.

كما ألقى الدكتور أسامة الأزهري – مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، كلمة شكر فيها الحضور الكريم، وبحب فيها بضيوف مصر الكرام من دولة السودان الشقيق، مؤكداً على أواصر الصداقة والتعاون والمحبة بين السودان حكومة وشعباً عبر التاريخ، وأثنى على مثل تلك المحافل التي تحرص على تكريم حفظة القرآن الكريم، وأعلن إهداء العشرة الأوائل نسخًا كاملة من الموسوعات والكتب الدينية القيمة هدية لأولئك المتميزين في هذه المسابقة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأهلها منارة لحفظ كتاب الله.

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم الأعضاء

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم الأعضاء

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم الأعضاء

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم الأعضاء