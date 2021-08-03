محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروعات «حياة كريمة»

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ناصر والبالغ عددها 20 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذي يتم تنفيذه بمحافظة بني سويف في 66 قرية بناصر وببا.

ورافق المحافظ خلال الزيارة كل من: حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء مجلس النواب (النائب عبد الحكيم مسعود، النائبة سهام بشاي، النائب محمد سيد جنيدي)، والنائب نبيل ثروت عضو مجلس الشيوخ،ومحمد جبر معاون المحافظ، وعلى يوسف رئيس المدينة،المهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل ومنسقى مؤسسة حياة كريمة وبعض شباب تأهيل وتمكين.

وتفقد محافظ بني سويف أعمال توسعة مدرسة بني عدى المجمعة"1" والتي تضم 18 فصلاً دراسياً،و تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية،ضمن 13 مشروعا في قطاع التعليم بمركز ناصر ما بين (إنشاء جديد وتعلية وتوسعات وإحلال وجديد) وتستفيد منها قرى بني عدي، الرياض، الحمام، الزيتون، دنديل، طحا بوش، جزيرة أبوصالح ،منشأة الشركة.

كما تفقد محافظ بنى سويف مجمع بني عدي الخدمي ضمن 6 مجمعات خدمية جار إتشاؤها بقرى(الحمام، اشمنت، دنديل، بهبشين، دلاص)في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي ،مكتب تموين، شهر عقاري )بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج عدد 66 قرية بناصر وببا، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى،من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره،بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.