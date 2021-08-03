العراق والأردن يشددان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية

شدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، على أهميةَ تعزيز العلاقات البرلمانية بين العراق والأردن.

جاء ذلك خلال لقاء الحلبوسي رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز، حسبما أفاد مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، حيث تم عقد مباحثات في مقر مجلس الأعيان الأردني حول التعاون الثنائي والتأكيد على أهمية زيادة التعاون المشترك لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، فضلًا عن التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين العراق والأردن في المجالات كافة وبمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين".

وكان قد التقى رئيس مجلس النواب الأردنى عبد المنعم العودات ونظيره العراقى محمد الحلبوسي، أمس الإثنين، لبحث العديد من القضايا ومناقشة القمة الثلاثية التي جمعت العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني بالرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي.

وأكد الجانبان وفق لقناة السومرية نيوز الاخبارية، على أهمية البناء على نتائج القمم الثلاثية بما يسهم في تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق في المجالات كافة، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاستراتيجي بين البلدان الثلاثة الشقيقة.

من جانبه أكد العودات، أن القمة الثلاثية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك، وفقًا لنظرية الأمن والتعاون التي تضمن أمن واستقرار بلداننا، وترسم خارطة الطريق لمشروعات استثمارية مشتركة تحقق طموحات شعوبنا، وتعزز من قدراتنا على مواجهة الأزمات والتحديات التي تعيشها المنطقة.

وأشار الحلبوسي إلى أن برلمانات مصر والأردن والعراق مدعوة لتعزيز التعاون لتحقيق التطلعات التي عبر عنها زعماء الدول الشقيقة الثلاثة، والعمل على ترجمة التكاملية بين البرلمانات والحكومات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع خاصة الاقتصادية والحيوية، والسعي لتكامل الموارد وتوفير جميع التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري بينها، وتعزيز الجهود في المجالات الصحية والصناعية والدوائية، خاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.