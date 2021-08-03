أخر أخبار مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021 لمحدودي ومتوسطي الدخل 3%

أخر أخبار مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021 من أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي و التي يهتم بها كافة الراغبين في شراء وحدات سكنية من محدودي ومتوسطي الدخل لذلك تحصد نسب مشاهدة عالية يوميا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير شروط المبادرة والأوراق المطلوبة للتقديم والبنوك المشاركة.

أخر أخبار مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021

يتابع الملايين من الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل تفاصيل المبادرة الرئيسية والتي تعطي الحق لهم في تملك وحدات سكنية بفائدة متناقصة قيمتها 3% وبأطول فترة سداد تصل إلى 30 سنة وذلك لشقق المسجلة بالشهر العقاري بما بالنسبة لشقق القابلة للتسجيل فقد وضع البنك المركزي بعض الضمانات الأخرى التي تضمن حق البنوك الممولة في السداد حيث يمكن أن تكون الضمانات رهن أصول عقارية أخرى مملوكة للعميل مثل شقة أو قطعة أرض أو وجود أوراق مالية مقيدة بالبورصة لا تقل قيمتها عن كامل الأقساط المستحقة أو قيمة التمويل أو ودائع بنكية أو شهادات استثمار.

شروط مبادرة التمويل العقاري 2021

وضع البنك المركزي شروط التي يجب أن تتوافر في المواطن الراغب في الاستفادة من التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل حيث تصل الأقساط الشهرية إلى 1200 جنيه لمحدودي الدخل و 4600 جنيه لمتوسطي الدخل وهي :-

أن يكون الراغب في الاستفادة مصري

ألا يكون المتقدم سبق وأن استفاد من التمويل العقاري هو أو زوجته

أن يكون صافي الدخل للأعزب 4.5 ألف جنيه أو 6 ألاف جنيه للمتزوج " محدود الدخل" أو 10 ألاف جنيه للأعزب و 14 ألف جنيه للمتزوج " متوسط الدخل"

أن يكون سن الراغب في الاستفادة من أصحاب المعاشات عند آخر قسط 75 عاما

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عدد البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقاري 2021

يبحث الكثير من المواطنين عن آخر أخبار مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021 والبنوك المشاركة في التمويل حيث يشارك في التمويل أكثر من 23 بنك مصري على رأسهم البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وكذلك بنك التعمير والإسكان والبنك التجاري الدولي ( CIB) والمصرف المتحد وبنك قناة السويس.