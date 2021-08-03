الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: «جواز كورونا الأخضر» إلزامي للسينما والمطاعم وصالات العرض

جريدة الدستور

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنه بداية من الجمعة المقبلة سيكون إلزاميا إبراز الشهادة الخضراء للحالة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا من أجل حضور العروض في الصالات والذهاب لدور السينما والمنتجعات الصحية وحمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم.

وذكرت وكالة الانباء الايطالية (أنسامد) أن رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي التقى بالنقابات والاتحادات النقابية في قصر مجلس الوزراء من أجل دراسة الجواز الأخضر في أماكن العمل والمصانع.

ويتطلب من أصحاب المنشآت والتجار التنفيذ لتجنب تكبد غرامات أو حتى التعرض لمخاطر الإغلاق.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الجاري قرارات حاسمة من الحكومة الايطالية لتوسيع دائرة التطعيم ضد فيروس كورونا لاسيما مع قرب عودة المدارس في البلاد.

وتعد الشهادة الخضراء شهادة رقمية أو ورقية تظهر ما إذا كان شخص تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا أو أن نتيجة اختباره سلبية أو تعافى مؤخرا من الفيروس.

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