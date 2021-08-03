الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل غرق في ترعة بأطفيح

جثة طفل
جثة طفل

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، اليوم الثلاثاء، دفن جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بإحدى الترع فى مركز أطفيح بالجيزة، وذلك خلال لهوه مع أصدقائه.

تفاصيل العثور على جثة طفل غريق في ترعة

عثر أفراد أسرة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، على جثته بترعة في أطفيح، بمحافظة الجيزة، وأشارت التحريات الأولية إلى تعرضه للغرق خلال لهوه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بإحدى الترع في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، عثر أفراد أسرته على جثته بإحدى الترع.

بإجراء التحريات الأولية، تبين أن الطفل تعرض للغرق خلال لهوه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

 - في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

التصريح أطفيح ترعة جثة طفل دفن محضر بالواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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