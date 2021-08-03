أين تذهب هذا المساء؟.. يوم حافل باللقاءات والندوات الفنية والثقافية

يحفل اليوم الثلاثاء بالعديد من اللقاءات الثقافية والفنية والندوات، وحفلات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر.

إحياء مشروع نيوهر موبوليس

ويقيم بيت المعمار المصري بمقره الكائن في درب اللبانة ميدان القلعة"٬ في السادسة مساء٬ ندوة جديدة بعنوان "إحياء مشروع نيوهرموبوليس" تلقيها الباحثة د. ميرفت عبد الناصر٬ استشاري الطب النفسي بجامعة كنجز كوليج بالعاصمة البريطانية لندن.

تتناول الندوة مناقشة مشروع التراث من أجل التنمية في هرموبوليس الجديدة – الأشمونيين بالمنيا وتلقي الضوء على مهرجان "تحوت"، والذي بدأ في أكتوبر 2015، ويهدف إلى إحياء عيد مصري قديم يسمى عيد "الحق والحقيقة" تكريماً لسيد الكتابة (تحوت/ جحوتي) الإله المصري القديم والذي لقب بــ: "سيد القياس وأبو العمارة والفنون ويهدف الي إعلاء الكلمة الإبداعية.

الغوص التجاري

وتستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف مساء٬ حفل توقيع ومناقشة كتاب "الغوص التجاري"٬ من تأليف الكاتب الربان محسن الجوهري٬ ويناقش الكتاب كلا من: اللواء ربان عمر عز الدين٬ واللواء ربان نبيل عبد الوهاب.

ويستضيف قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية٬ في السابعة مساء٬ لقاء مفتوح في أمسية ثقافية بعنوان "سيرة الظاهر بيبرس برؤية بيرم التونسى"٬ ومناقشة لكتاب "أشعار بيرم التونسي في سيرة الظاهر بيبرس". والتي ينظمها الصالون الثقافي للشباب التابع للإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.هذا ويشارك في اللقاء كلا من: حفيد الشاعر الكبير بيرم التونسي٬ المستشار محمود بيرم التونسى نائب رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية٬ والكاتب سيد مهدي عنبة مؤلف الكتاب والباحث فى سيرة الظاهر بيبرس.

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل بإدارة خدمات المكتبات المتخصصة٬ محاضرة عامة للجمهور بعنوان "التوحد"، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم٬ بمركز المؤتمرات بقاعة الاجتماعات (C) ويقدم المحاضرة٬ الباحثة نهى رسلان أخصائية نطق ولغة وتعديل سلوك.

وتتطرق الندوة إلي تعريف التوحد وهل هو مرض؟٬ ماهي أنواع التوحد؟٬ وماهي أسبابه ؟ ما هو علاجه؟

وضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ يعرض في السادسة من مساء اليوم أيضا٬ الفيلم الفرنسي الروائي الطويل٬ The Sicilian clan أو "عصابة الصقليين"٬ ويعقب عرض الفيلم مناقشة حوله يقدمها السينمائي محمد كمال مبارك .

وفي الثامنة والنصف مساء٬ يستقبل المسرح المكشوف بمركز المؤتمرات في قاعته الكبري٬ التابع لمكتبة الإسكندرية٬ حفلًا موسيقيًا فنيًا٬ والذي يحييه٬ فريق "أندروميدا الغنائي"٬ وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر٬ الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية٬ ويستمر حتي الثامن من شهر أغسطس 2021.

تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم٬ في بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ أولي فعاليات ورشة عمل مجانية للأطفال تحت عنوان "إعادة تدوير الزجاج"، وذلك في مقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

يحل الباحث دكتور عماد عبد اللطيف٬ أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب٬ في السابعة مساء٬ في ضيافة أمسية جديدة٬ من أمسيات صالون علمانيون٬ وذلك بمقره الكائن 33 قصر النيل - عمارة دار الكتاب اللبناني - الدور العاشر - شقة 104 - أمام البنك المركزي بشارع شريف٬ ولقاء مفتوح لمناقشة كتابه "إشكالية الخطاب العربي المعاصر والنهضة".

