الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تستضيف مقر المنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان لمنطقة شمال إفريقيا

مدبولي
مدبولي

تنطلق غدا الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية استضافة مصر لمقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، والمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا.

يأتي ذلك تحت رعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وأريل جواركو - رئيس الحلف التعاوني الدولي، وأندرز لاجو - رئيس تعاونيات الإسكان الدولية، وجيفز ماجومير - رئيس الحلف التعاوني الإفريقي، والسادة أعضاء مجلس إدارة الحلف التعاوني الأفريقي .

كما تقام احتفالية في مساء نفس اليوم بقصر عابدين بمناسبة توقيع مراسم الاستضافة، والاحتفال بمرور ستين عاما على تاريخ إنشاء الهيئة.

وفي وقت سابق كان الحلف التعاوني الدولي والأفريقي قد وافق بأغلبية أصوات أعضائه على أن تكون القاهرة مقرا للمكتب الإقليمي للحلف عن منطقة شمال أفريقيا، وكذلك استضافة مصر للمقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان .

استضافة مصر لمقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان مصر المنظمة الأفريقية المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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