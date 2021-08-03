إشكالية الخطاب العربى المعاصر والنهضة على طاولة صالون علمانيون

يحل الباحث دكتور عماد عبد اللطيف٬ أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ في ضيافة أمسية جديدة٬ من أمسيات صالون علمانيون٬ بمقره الكائن 33 قصر النيل - عمارة دار الكتاب اللبناني - الدور العاشر - شقة 104 - أمام البنك المركزي بشارع شريف٬ ولقاء مفتوح لمناقشة كتابه "إشكالية الخطاب العربي المعاصر والنهضة".

يتناول هذا الكتاب تحليلاً ضافيًا للخطابات الثلاثة الكبرى التى استحدثتها الثورة على ساحة التواصل السياسي، الأول هو "خطاب الميادين" الاحتجاجي والثوري. والثاني هو "خطاب الشاشات"؛ الذي حاول إجهاض الثورة ومقاومتها. أما الثالث فهو "خطاب الصناديق" الدعائي الحشدي، الذي كانت الغلبة فيه للقوى الإسلامية على حساب العديد من القوى الثورية.

ويبرز أهمية الانتقال في التفكير السياسي العربي من الأسئلة الجزئية إلى بؤر الفكر المساعد على بناء التصورات الأقرب إلى روح هذه الأسئلة الجزئية، وما يرتبط بها من مفاهيم التفكير في السياسي، للتمكن من التساؤل وبناء تصور حول علاقات الديني بالسياسي، ويوضح أهمية التفكير في كيفيات إعادة بناء المجال السياسي في الفكر العربي لتركيب الأسئلة الفرعية المسعفة بتوضيح أفضل.

ويقوم البحث الثاني على النظر في إبستمولوجيا الخطاب العربي المعاصر، ويحدد المنطلقات الإبستمولوجية له، والمحددات المنهجية له، وقضاياه، ويبدي نظرة في معاصرة الخطاب العربي.

يشار إلي أن الدكتور عماد عبد اللطيف٬ درس البلاغة وتحليل الخطاب بجامعة القاهرة وجامعة لانكستر الإنجليزية. عمل أستاذًا مساعدًا في جامعة القاهرة، وباحثًا زائرًا في جامعة كمبريدج.

سبق وصدرت للدكتور عماد عبد اللطيف٬ العديد من المؤلفات٬ نذكر من بينها: تحليل الخطاب البلاغي.. دراسة في تشكيل المفاهيم والوظائف ــ البلاغة العربية الجديدة مسارات ومقاربات ــ ستراتيجيات الإقناع والتأثير في الخطاب السياسي "خطب الرئيس السادات نموذجاً" ــ تحليل الخطاب السياسي البلاغة .. السلطة .. المقاومة ــ البلاغة والتواصل عبر الثقافات ــ الخطابة السياسية في العصر الحديث ــ لماذا يصفق المصريون؟. وله عدد من المداخلات المرئية والمسموعة والمكتوبة حول الخطاب السياسي العربي عبر عدد من أهم الشاشات والمطبوعات العربية والأجنبية. وقد حظيت كتاباته بتقدير عربي واسع، ويذكر الدكتور محمد مشبال، أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب بالمملكة المغربية، أن الدكتور عماد عبد اللطيف جعل الدرس البلاغي في العالم العربي جزءًا من انشغالات الإنسان العربي في حياته اليومية، ولابد أن التاريخ سيشهد له بذلك.