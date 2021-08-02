الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحلبوسى يؤكد دعم السلطة التشريعية للتعاون الثلاثى العراقى الأردنى المصرى

محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، دعم السلطة التشريعية للتعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري وبما يخدم المصالح المشتركة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين في قصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان".

ولفت البيان إلى أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، والتأكيد على تفعيل التعاون الاقتصادي ومخرجات القمة الثلاثية".

وأشاد الحلبوسي وفقا للبيان، بـ"مواقف الملك الداعمة للعراق"، مؤكداً "دعم السلطة التشريعية للتعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأكد الملك عبد الله "وقوف الأردن التام إلى جانب العراق الشقيق وشعبه العزيز في الحفاظ على وحدته وتعزيز أمنه واستقراره، ودعم جهود العراق في ترسيخ الديمقراطية وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة".

وعقدت عمان والقاهرة وبغداد ثلاث قمم، أولاها بمصر في مارس 2019، والثانية في الولايات المتحدة سبتمبر من العام ذاته، والثالثة في عمان أغسطس عام 2020 بهدف تعزيز العلاقات في كافة المجالات.

في سياق متصل، أعلن البيان الختامي لقمة بغداد، في وقت سابق، "تأكيد العراق ومصر والأردن على التنسيق بشأن استقرار المنطقة".

وشدد البيان الثلاثي على "التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".

وأكد البيان على "التنسيق الاستخباراتي بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب".

وأبرز "بحث جهود التوصل لحل سياسي لأزمة اليمن وفق المرجعيات".

وأشار البيان إلى "البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية ـ المصرية ـ الأردنية".

وخلال أعمال القمة العراقية المصرية الأردنية، أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي أن القمةَ الحالية تُعقد في فترةٍ تاريخية مهمة، وتُوجه رسالةً إيجابية إلى الشعوب من خلال اتحاد القادة.

محمد الحلبوسي النواب العراقي عاهل المملكة الأردنية بغداد مصر

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