ننشر التحريات في اتهام مهندس برمجيات بابتزاز معيدة بإحدى الجامعات

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة حول اتهام مهندس برمجيات بابتزاز معيدة بإحدى الجامعات الخاصة الشهيرة، وتهديدها بنشر صور مخلة وفاضحة لها ما لم ترسل له صورًا عارية.

وحملت القضية رقم 5595 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 467 لسنة 2021 کلي القاهرة الجديدة.

ونستعرض تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

جاء بأقوال - رائد شرطة بالإدارة العامة التكنولوجيا المعلومات بأنه عقب تلقيه بلاغ المجني عليها بقيام شخص باحتراق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال عبارات لها تضمنت تهديدا من حيازته لصور مخلة خاصة بها وسيقوم بنشرها ما لم ترسل لها الكويد من تلك الصور، قام بفحص وتتبع الحساب الخاص بها محل البلاغ تمكن من تحديد الرقم التعريفي للجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة وتوصل إلي قيامه باستخدام خدمة الانترنت المتصل بخط أرضي، وبعرض ما أسفر عنه الفحص على المجني عليها متضمنًا بيانات مالك الخط قررت بأنها كانت تربطها ونجل مالك الخط الارضي "المتهم" علاقة طلب خلالها المتهم الارتباط بها عدة مرات إلا أنها رفضت.

وأضاف بأن ما أسفر عنه الفحص يعد دليل قاطع على كون المتهم هو مرتكب الواقعة.

كما جاء بأقوال - رائد شرطة، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول - أن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة على نحو ما ورد بشهادة سابقيه ووفقًا لما توصل إليه تقرير الفحص الفني بقسم المساعدات الفنية وذلك عن طريق اتصال مرتكبها بالخط الأرضي المبين بياناته بالتقرير.

جاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ع. ط" 25 سنة، مهندس برمجيات في شركة، مقيم في مدينة نصر أول، القاهرة لأنه في غضون شهر أغسطس لعام 2018 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول محافظة القاهرة هدد المجني عليها "ن. ف" كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف خاصة بها بأن أرسل لها رسائل مهدد إياها بنشر صورا مخلة لها عبر الإنترنت وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو إرسالها صورًا عارية لها مقابل عدم نشر ما يحوزه من صور أخرى على النحو المبين بين التحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها بإفشاء صور مخلة خاصة بها قد تحصل عليها بطريق النقل من أحد الأجهزة لحملها على القيام بعمل وهو إرسالها صور عارية لها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أنه تسبب عمدا في إزعاج المجني عليها باساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية أن أرسل لها الرسائل محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة أنه اخترق حساب خاص بالمجني عليها وهو حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اعتدى على مبادئ القيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن أرسل لها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات.

استخدم حساب خاص محل الاتهام الرابع على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المار بيانها على النحو المبين بالتحقيقات.