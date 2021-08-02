«جامع»: الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي، والذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكذا توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أهمية معرض "إفريقيا للتصنيع الغذائي" في تحقيق التكامل الغذائي بين دول القارة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لمعرض "إفريقيا للتصنيع الغذائي"، اليو الإثنين، في دورته التاسعة، والذي يقام خلال الفترة من 2-4 أغسطس الجاري تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.

وشارك في افتتاح المعرض المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، ويضم المعرض منتجات لعدد من الدول من بينها الهند وروسيا وإسبانيا وبلجيكا وتركيا وباكستان وبولندا والإمارات

وقالت الوزيرة، إن مشاركة 140 شركة دولية ومحلية في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات يمثلون 16 دولة في فعاليات المعرضح تعكس أهميته فى التكامل بين سلاسل التوريد القارية في قطاعات الأغذية والمشروبات والتغليف واللوجستيات، مشيرة إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق الأمن الغذائي القاري.

وأضافت أن مصر تمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي للصناعات الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتًا إلى أن استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر تبلغ نحو 500 مليار جنيه، ويسهم بنحو 24.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، ويستوعب 23.2 من حجم العمالة في مصر.

ونوهت بأن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية في زيادة صادرات القطاع لمختلف الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف ومن ثم المساهمة فى زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة اسواق دول القارة الأفريقية، لافتة إلى أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى نحو 2 مليار و35 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 14 %.