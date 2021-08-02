أبرزها 21.7 ألف كمامة وماسحة كحولية.. ضبط 1412 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1412 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها ضبط 7٫87 طن "لحوم – كبدة – دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط 1٫1 طن "أسماك" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 10 أطنان "دقيق فاخر – سكر - شيكولاتة" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة .. تمهيداً لإدخالها فى تصنيع الحلويات، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع حلويات "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط 2,3 طن "أرز أبيض – مكرونة" معبأة داخل عبوات وأجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 1,82طن سكر – 312 عبوة زيت تموينى تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط 5 أطنان "منظفات صناعية متعددة الأغراض" بدون مستندات وبدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 21,750 ألف قطعة مستلزمات طبية " كمامة – ماسحة كحولية" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 6 طن " أسمدة زراعية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.