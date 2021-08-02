رئيس «الضرائب»: الاستجابة لمطالب المؤسسات لعقد ندوات توعية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، على اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بمد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وكافة مؤسسات المجتمع المدني ومنها الأندية الرياضية، حيث تعد من أهم الأماكن التي يتجمع بها أكبر عدد من الممولين أصحاب الأنشطة المختلفة، من خلال سعيها لنشر الوعي الضريبي عن طريق عقد سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية للتيسير على الممولين وتقديم الدعم الفني لهم وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية والإقرارات، لافتًا إلى دعم ورعاية وزير المالية لهذه الندوات وحرصه على متابعتها بشكل مستمر.

وأشار "عبد القادر"، إلى أن مصلحة الضرائب تستجيب لمطالب المؤسسات المختلفة لعقد ندوات توعية ضريبية وتحرص على تنظيمها في أسرع وقت ممكن فور طلب المؤسسات لها، منوهًا بأنه تم تنظيم ندوة بالتعاون مع نادي الزمالك تحت عنوان "أنواع الضرائب في مصر"؛ لنشر الوعي الضريبي بين أعضاء النادي والعاملين به.

ومن جانبه؛ تقدم حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بالشكر إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاستجابته السريعة وتلبية دعوة نادى الزمالك لعقد ندوة للتوعية الضريبية.

وأشاد بالتطوير الذى تشهده المصلحة وتفاعلها الدائم والمستمر مع كافة مؤسسات المجتمع، وسعيها لإيجاد الحلول لكافة المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبى والمدني، مشيرًا إلى أن تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية يعد من أهم الأنشطة التى يقوم نادى الزمالك بتوفيرها لأعضائه والعاملين به، ونظرًا لأن الضرائب من أهم الموضوعات التى تهم الأعضاء والعاملين بالنادى تم التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية لتنظيم هذه الندوة المثمرة.