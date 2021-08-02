إصلاح 34 كشافًا وتركيب 7 جدد فى الشوارع الرئيسية بالغربية

نفذ حى أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع التابعة للحى.

وأشرف على الحملة عادل داوود، رئيس حي أول طنطا، حيث تمكنت الحملة من صيانة وإصلاح نحو 34 كشافًا وتركيب 7 كشافات جديدة فى نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية التابعة للحى، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جانبه شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التي تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة.

فى إطار اهتمام محافظة الغربية بالارتقاء بمنظومة النظافة بمدينة المحلة، تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحلة/ الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الإصلاح والتطوير.

وخلال هذه الأعمال تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك وتغيير السيور بالكامل الخاصة بـمفروزات التدوير وتركيب مواتير حركة جديدة، وعمل جدار فاصل لـقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف و تركيب مواتير مكبس المفروزات و استبدال خط المرفوضات المتهالك.

وتم تغيير أسقف هناجر الخطوط، مع صيانة الخط القديم، ورفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التى أوشكت على الانتهاء.

من الجدير بالذكر أنه تم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع والتحكم فيها عن بعد وإصلاح الميزان البسكول، وتزويده بشاشات جديدة، بجانب تشكيل فريق عمل داخل المصنع من صيانة وتشغيل وأمن وإدارة للعمل خلال ٣ ورديات وفي انتظار التشغيل التجريبي للمصنع بعد اكتمال الأعمال.