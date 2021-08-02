الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأهيل وتبطين 2167.101 كيلومتر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".

 

إعادة إستخدام المياه  أكثر من مرة وإحداث نقلة حضارية للترشيد

 

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2167.101 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ  3847 كيلومترا، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

 

تحسين حالة الطرق المجاورة وزراعة الأشجار 

 

كما أكد المتحدث الرسمى، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومى، مشيرًا لـ "الدستور"، إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار.

ويتضمن المشروع القومى أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، ويتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.

المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع وزاره الموارد المائيه مستهدف لرئيس عبدالفتاح السيسي استهلاك المياه المشروع القومي توفير فرص عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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