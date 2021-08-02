رويترز: نقل راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة فى تونس للمستشفى العسكرى

أفادت وكالة "رويترز"، منذ قليل، بنقل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس للمستشفى العسكري إثر تعرضه لوعكة صحية جديدة.

يأتي هذا فيما فادت إذاعة "موزاييك" التونسية، مساء السبت الماضي، بنقل رئيس مجلس النواب المجمد صلاحيته ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي إلى مصحة خاصة إثر تدهور حالته الصحية.

وكان مصدر طبي من المستشفى العسكري بتونس قال في 21 يوليو الماضي ، إن رئيس مجلس نواب الشعب المجمد راشد الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وفي 13 يوليو، أعلن البرلمان التونسي إصابة الغنوشي البالغ 80 عاما بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المجلس النيابي: "تأكدت إصابة الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية، والتي جاءت نتيجتها موجبة".

وسبق للغنوشي أن تلقى تطعيما للوقاية من الفيروس قبل مدة.

يأتي هذا فيما حذر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أمس الأحد، من كل محاولات التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية في هذا الظرف الدقيق من تاريخ تونس.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس تونس، خلال إشرافه على عملية تسلم مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا كوفيد-19 ممنوحة لتونس من قبل إيطاليا، بحضور لورانزو فانارا، سفير إيطاليا بتونس، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأكد قيس سعيد أهمية هذا الدعم التضامني النبيل من الجمهورية الإيطالية والذي يعطي دفعا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسي والايطالي.

وشدد على حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار.

وجدد قيس سعيد موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم، محذرا من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ تونس.

يذكر أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان المجمد سبق أن هدد بوصول مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا إن لم تتصدى للقرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد.

قيس سعيد يتعهد بدعم الديمقراطية

وكان الرئيس قيس سعيد، أكد السبت، أن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات مهمة قريبا.