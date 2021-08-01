الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة بشوارع المدينة (صور)

أعمال النظافة ورفع
أعمال النظافة ورفع القمامة بشوارع المدينة

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بمناطق متفرقة بمدن المحافظة؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. 

وفى مدينة سيوة، تمت أعمال النظافة ورفع القمامة ورش الشوارع بمناطق الظافرية، والسوق، وتورار؛ حفاظًا على المظهر الجمالي للواحة. 

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أعمال النظافة ورفع القمامة بشوارع المدينة 

وفي مدينة الضبعة، قام مركز المدينة بمتابعة أعمال رفع القمامة  بشوارع المدينة، كما كثف مركز مرسى مطروح جهود النظافة بالشواطئ والكورنيش وشوارع المدينة على مدار اليوم خاصة مع الاقبال السياحى الكبير على المحافظة. 

وأعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن رفع اكثر من 4000 طن من القمامة بالاحياء الـ6 والعزب خلال أيام عيد الاضحي بمعدات وسيارات مجلس المدينة بمعدل يوميا 1000 طن تقريبا علي مدار ال 24 ساعة.

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أعمال النظافة ورفع القمامة بشوارع المدينة 

وأكد جاب الله استمرار أعمال التعقيم والتطهير للقطارات والاتوبيسات والسيارات القادمة للمدينة، إضافة الي تطهير أماكن تكدس المواطنين بالأسواق والمصالح الحكومية ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار كورونا.

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أعمال النظافة ورفع القمامة بشوارع المدينة 

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي مواصلة جهود إدارة تحسين البيئة مع شرطة المرافق في الدفع بحملات مكبرة لازالة اشغالات الطريق المخالفة بكورنيش المدينة والشوارع والميادين العامة لفرض الانضباط وتطبيق القانون علي المخالفين بالشارع.

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أعمال النظافة ورفع القمامة بشوارع المدينة 

أعمال النظافة ورفع القمامة بشوارع المدينة
أعمال النظافة ورفع القمامة بشوارع المدينة
أعمال النظافة ورفع القمامة بشوارع المدينة
أعمال النظافة ورفع القمامة بشوارع المدينة
أعمال النظافة ورفع القمامة بشوارع المدينة
أعمال النظافة ورفع القمامة بشوارع المدينة
محافظ مطروح مدينه مرسي مطروح مدينة الضبعة مدينة سيوة مطروح

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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