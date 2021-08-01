«تنظيم الاتصالات» يعلن نتائج قياسات جودة خدمة المحمول خلال الربع الثاني

تشغيل 173 محطة محمول جديدة بخمس محافظات يونيو الماضي

ضبط أكثر من 300 جهاز تقوية غير مطابق لمعاير جودة خدمات الاتصالات لتأثيرها السلبي علي الجودة

ارتفاع نسبة نجاح نقل الأرقام بين المشغلين بـ20% مقارنة بالعام الماضي

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأحد، تقريره لنتائج قياسات الربع الثاني لعام ٢٠٢١ (الفترة من ابريل إلى يونيو ٢٠٢١).

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

ويعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري؛ حيث تم اجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة لكل مشغل (مدينة وحي)، وتم زيادة الموارد لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في المدن والاحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لتنفيذ المسح الميداني لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.

وتم رصد تحسن جودة الخدمة في 3 مناطق بنهاية شهر يونيو لعام 2021 مقارنة بشهر مارس لنفس العام، وذلك نتيجة للتنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، وجَاري العمل معهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة بباقي المناطق المتأثرة من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة.

فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في الربع الثاني من عام ٢٠٢١:

فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 17 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والقناة والإسكندرية.

أورانج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 34 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والإسكندرية.

اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 28 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والقناة.

وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 35 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والإسكندرية.

مؤشرات قياس جودة الخدمات الصوتية:

مؤشر عدم بدء المكالمة:

بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم بدء المكالمة:

52 منطقة لشهر أبريل مقسمة كالآتي (4 مناطق لشركة فودافون – 13 منطقة لشركة أورانج – 13 منطقة لشركة اتصالات – 22 منطقة لشركة وي)

36 منطقة لشهر مايو مقسمة كالآتي (5 منطقة لشركة فودافون – 14 منطقة لشركة أورانج – 10 منطقة لشركة اتصالات – 7 منطقة لشركة وي)

54 منطقة لشهر يونيو مقسمة كالآتي (7 مناطق لشركة فودافون – 23 منطقة لشركة أورانج – 9 منطقة لشركة اتصالات – 15 منطقة لشركة وي)

كما تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركتي اتصالات ووي في شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021. وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركتي اورانج بواقع 10 مناطق، وفودافون بواقع 3 مناطق، في شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021.

مؤشر جودة صوت المكالمة:

فيما بلغ عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر جودة صوت المكالمة:

١٢ منطقة لشهر ابريل مقسمة كالآتي (4 مناطق لشركة فودافون – 5 منطقة لشركة أورانج - ٣ مناطق لشركة وي)

منطقتين لشهر مايو مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – منطقة واحدة لشركة وي)

9 مناطق لشهر يونيو مقسمة كالآتي (٣ مناطق لشركة فودافون – منطقة واحدة لشركة أورانج – منطقتين لشركة اتصالات – ٣ مناطق لشركة وي)

تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة اورانج في شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة وي. وتم رصد زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة اتصالات بواقع منطقتين في شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021.



مؤشر عدم اكتمال المكالمة:

وبلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم اكتمال المكالمة:

9 مناطق لشهر ابريل مقسمة كالآتي (6 مناطق لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي)

7 مناطق لشهر مايو مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – منطقة واحدة لشركة أورانج – 3 مناطق لشركة اتصالات – منطقتين لشركة وي)

١٠ مناطق لشهر يونيو مقسمة كالآتي (منطقتين لشركة فودافون – 5 مناطق لشركة اتصالات – ٣ مناطق لشركة وي)

تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركة اتصالات في شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة وي.

وتم رصد زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركة فودافون بواقع منطقتين في شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021.

أما عن مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات Download:

متوسط سرعة تنزيل البيانات

لوحظ انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات للشركات الأربعة (فودافون، اورانج، اتصالات، ووي) خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021، حيث تبين ما يلي:

انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في شهر يونيو ليصبح 25 ميجابت في الثانية مقارنة بــ 28 ميجابت في الثانية بشهر ابريل.

انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورانج في شهر يونيو ليصبح 25 ميجابت في الثانية مقارنة بــ 27 ميجابت في الثانية بشهر ابريل.

انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات في شهر يونيو ليصبح 23 ميجابت في الثانية مقارنة بــ 26 ميجابت في الثانية بشهر ابريل.

انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي في شهر يونيو ليصبح 24 ميجابت في الثانية مقارنة بــ 27 ميجابت في الثانية بشهر ابريل.

ومن الجدير بالذكر ان أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل (لنسبة 10% فقط من عينات القياس) مع ملاحظة ان الحد الأدنى المقبول هو 5 ميجابت/ثانية بلغت كالآتي:

فودافون: 4 ميجابت/ثانية خلال الفترة من ابريل ليونيو 2021.

اورانج: 6 ميجابت/ثانية خلال شهري مايو ويونيو 2021.

اتصالات: 6 ميجابت/ثانية خلال الفترة من ابريل ليونيو 2021.

وي: 6 ميجابت/ثانية خلال الفترة من ابريل ليونيو 2021.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين

اعتماد إنشاء وتشغيل محطات محمول جديدة

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير قياسات جودة خدمة المحمول خلال الربع الثاني

في إطار العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انشاء وتشغيل عدد 173 محطة محمول جديدة موزعة على عدد خمسة محافظات خلال شهر يونيو الماضي، وذلك لدعم تحسين جودة الخدمة بالمناطق المتأثرة.

ضبط وازالة أجهزة تقوية الإشارة المخالفة التي تؤثر على جودة الخدمة

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير قياسات جودة خدمة المحمول خلال الربع الثاني

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ سلسلة من الضبطيات القضائية في محافظات الدلتا والإسكندرية والقاهرة، لضبط أجهزة تقوية الشبكات غير المطابقة للمواصفات والتي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات، وقد تم ضبط أكثر من 300 جهاز تقوية / هوائي غير مطابق، وأدى ذلك إلى تحسن جودة الخدمات الصوتية بنسبة 40% وخدمات نقل البيانات بنسبة 70% في المناطق المتأثرة بعد إزالة هذه الأجهزة منها.

اتاحة حرية الاختيار للمستخدمين عن طريق خدمة نقل الأرقام

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير قياسات جودة خدمة المحمول خلال الربع الثاني

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإتاحة حرية الاختيار للمستخدمين من خلال تطوير منظومة نقل الأرقام في خلال 24 ساعة مجانا، وقد تم نقل أكثر من 189 ألف رقم خلال نصف العام الأول من 2021، مقارنة بـ 157 الف رقم خلال نصف العام الثاني من 2020، بنسبة زيادة 20% في النصف الأول من العام الجاري.

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير قياسات جودة خدمة المحمول خلال الربع الثاني

اعتماد استخدام تكنولوجيات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصوتية

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقديم خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE بسوق الاتصالات المصري، والتي ستؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصوتية بدون أي تكاليف إضافية على المستخدمين، حيث أتاحت الخدمة الجديدة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية بنقاء ووضوح صوت أكبر مقارنة بمكالمة الصوت العادية، بالإضافة إلى القدرة على تحقيق اتصال أسرع بنسبة ٧٠٪ من المكالمة الصوتية العادية، واستخدام سرعات انترنت عالية خلال عمل المكالمات الصوتية.

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير قياسات جودة خدمة المحمول خلال الربع الثاني

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير قياسات جودة خدمة المحمول خلال الربع الثاني

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير قياسات جودة خدمة المحمول خلال الربع الثاني

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير قياسات جودة خدمة المحمول خلال الربع الثاني

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير قياسات جودة خدمة المحمول خلال الربع الثاني

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير قياسات جودة خدمة المحمول خلال الربع الثاني

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير قياسات جودة خدمة المحمول خلال الربع الثاني

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير قياسات جودة خدمة المحمول خلال الربع الثاني