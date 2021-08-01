«ابن البلد».. من هو مصطفى قنديل المصري الذي أشاد به حاكم دبي؟

حالة من النشوة يعيشها الشاب مصطفى قنديل، بعدما غرد له على موقع التغريدات "توتير" نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، حيث أثنى على مجهودته وكفاحه في مشروعاته بدولة الإمارات.

وكانت التغريدة بعدما أسس قنديل شركة من دبي، تجاوزت قيمتها مليار و500 مليون دولار، حيث تم إدراجها، عبر بورصة "ناسداك" دبي.

حاكم دبي

وغرد الشيخ محمد بن راشد قائلا: «مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار، تم إدراجها عبر بورصة ناسداك.. شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول.. مبروك يا مصطفى.. وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية».

من هو مصطفى قنديل؟

مصطفى قنديل

مصطفى قنديل من الشباب القلائل الذين استطاعوا أن يشقوا طريقهم بأيديهم في سن صغير، يبلغ من العمر 28 عاما، شارك في تأسيس شركة للنقل الجماعي منذ مارس عام 2017، في مصر في سن الـ24 عاما.

لم يقف قنديل في مكانه بعد التخرج، حيث حصل على بكالوريوس هندسة الطاقة والبترول عام 2014 من الجامعة الأميركية بالقاهرة، وخلال فترة دراسته تدرب في شركة "شلمبرجير" للبترول، كما عمل كمدرس مساعد في الجامعة الأميركية بالقاهرة خلال عام 2014.

التغريدة

استطاع قنديل، أن يعتلى الكثير من المناصب في سن صغير، فبعد التخرج تولى منصب مدير العمليات في شركة "روكيت انترنت" بين عامي 2015 و2016.

مصطفى قنديل.. ضمن قائمة فوربس للشباب العربي الأكثر تأثيرا

كما شغل منصب مدير تطوير الكثير من المشاريع الكبري، بالإضافة إلى حصوله على عضوية المجلس الاستشاري في "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" منذ 30 يونيو 2021، حيث صنف ضمن قائمة فوربس للشباب العربي الأكثر تأثيراً عام 2018.