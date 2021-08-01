نقيب محامي بورسعيد يحدد ضوابط تنظيم الرحلات والأنشطة الترفيهية

أصدر صفوت عبد الحميد، نقيب المحامين ببورسعيد ، بيانًا بشأن الضوابط النقابية الثابتة والمتفق عليها داخل المجلس الفرعي بشأن الرحلات والأنشطة الترفيهية، مؤكدا الالتزام بقرار المجلس بعدم دعم أي رحلات طويلة في عام 2021.

ولفت بيان نقيب المحامين في بورسعيد إلى ، أن أي نشاط ترفيهي داخل أو خارج بورسعيد يلتزم مقدمه من أعضاء المجلس، بتقديم طلب لتنظيم التسيير محدد التوقيتات ومرفقًا به موافقة الشركة التي ستقوم بنقل المحامين وأسرهم بدءا من محطة القيام وخط السير والبرنامج حتى العودة إليها، وموافقة المطعم المخصص لتقديم الغذاء للرحلة ومكوناتها وطريقة التعامل شامل الأطفال وقيمة الواجبة، كما أشار إلى ضرورة موافقة الجهة الترفيهية (المركب أو غيره من أماكن الزيارة) على استقبال الرحلة.

فيما افتتحت نقابة محامي المحلة الكبرى، أمس السبت، الدورة الرابعة لمعهد المحاماة، وذلك بحضور حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام المعهد، وماجد عبداللطيف، نقيب المحامين بالمحلة الكبرى، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الفرعي، ونقل حسين الجمال تحيات النقيب العام رجائي عطية، مقدمًا اعتذاره عن عدم الحضور لانشغاله ببعض الأمور النقابية.

وقال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن فترة الجامعة درس الطالب الحاصل على ليسانس الحقوق جميع فروع القانون على مدار دراسة استمرت لأربع سنوات، جعلت المحامي محملًا بكم هائل من المعلومات القانونية، منوهًا أن دور معهد المحاماة هو استرجاع تلك القوانين ولكن بشكل عملي تمكن المحامي من التعامل بشكل يليق به أمام النيابة أو داخل أروقة المحاكم، إلى جانب تعريف الدارس بمعهد المحاماة بطريقة تطبيق المناسبة على الوقائع التي تكون في القضايا، وهذا طبقًا للقانون الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة محل التحقيق.

وأضاف «الجمال» خلال كلمته بافتتاح معهد محاماة المحلة الكبرى، أن معهد المحاماة يمكن المحامي من ممارسة المحاماة بشكل عملي على أرض الواقع، وأن المحامي هو الذي يقوم بالدفاع عن موكله أمام النيابة وأمام المحكمة، مشددًا على أن المحامي هو الذي يبدأ الجلسة وهو الذي ينهيها.