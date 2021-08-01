كل ما تريد معرفته عن دور «الوثائق المؤمنة» في بناء مصر الرقمية

يسعى البنك المركزي المصري إلى إصدار فئات من البنكنوت الجديد مطلع نوفمبر المقبل بعد قرب الانتهاء من إنشاء المطبعة الجديدة للبنك، بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.

وفي السطور التالية، نستعرض دور مركز "الوثائق المؤمنة" في بناء الجمهورية الثانية "مصر الرقمية" والهدف من إنشائه.

- مركز الوثائق المؤمنة يمثل خطوة مهمة للغاية في بناء الجمهورية الثانية "مصر الرقمية".

- المركز سيمد المطابع الرئيسية مثل مطابع البنك المركزي والأميرية ومطابع الشرطة بالمواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية.

- استخراج وثائق الهوية والأحوال المدنية مثل شهادات الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية والتوكيلات والعقود وشهادات الوفاة، والقيد العائلي.

- ملصقات مؤمنة بديلة للأختام التقليدية، وتضاف كعنصر تأمين للوثائق والأوراق المؤمنة، وتعرف بـ"عنصر أمان هولوجرام".

- الشهادات بأنواعها "الجامعية، والأحكام والمحاكم، والتقاضي".

- رخص قيادة إلكترونية

- كروت الدفع المسبق المختلفة، مثل كارت موحد لعدادات المياه والكهرباء والغاز مسبقة الدفع.

- كروت المدفوعات لكل أنواعها مثل ميزة وفيزا وماستر كارد وغيرها.

- ملصق ذكي ضريبي يمكن تتبعه إلكترونيا.

- يستهدف المركز القضاء على التزوير والفساد من خلال اصدار جميع الشهادات والوثائق الهامة بطريقة مؤمنة.

- كل قطاعات الدولة ستتعامل مع هذا المركز، من أجل اصدار الوثائق والفواتير والشهادات والاوراق المؤمنة للجميع

- المركز سيكون معني بتوثيق جميع العقود الملكية ووثائق الشهر العقاري لحماية المواطنين من النصب والتزوير.

- تم ربط 100 قاعدة بيانات للهيئات والجهات الحكومية ببعضهم لتبادل المعلومات الكترونيا في عملية تامين الوثائق وفق مركز حماية رئيسي يعرض عليه جميع الاوراق والمستندات رقميا.