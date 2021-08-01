الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن دور «الوثائق المؤمنة» في بناء مصر الرقمية

مركز الوثائق المؤمنة
مركز الوثائق المؤمنة

يسعى البنك المركزي المصري إلى إصدار فئات من البنكنوت الجديد مطلع نوفمبر المقبل بعد قرب الانتهاء من إنشاء المطبعة الجديدة للبنك، بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.

وفي السطور التالية، نستعرض دور مركز "الوثائق المؤمنة" في بناء الجمهورية الثانية "مصر الرقمية" والهدف من إنشائه.

- مركز الوثائق المؤمنة يمثل خطوة مهمة للغاية في بناء الجمهورية الثانية "مصر الرقمية".

- المركز سيمد المطابع الرئيسية مثل مطابع البنك المركزي والأميرية ومطابع الشرطة بالمواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية.

- استخراج وثائق الهوية والأحوال المدنية مثل شهادات الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية والتوكيلات والعقود وشهادات الوفاة، والقيد العائلي.

- ملصقات مؤمنة بديلة للأختام التقليدية، وتضاف كعنصر تأمين للوثائق والأوراق المؤمنة، وتعرف بـ"عنصر أمان هولوجرام".

- الشهادات بأنواعها "الجامعية، والأحكام والمحاكم، والتقاضي". 

- رخص قيادة إلكترونية

- كروت الدفع المسبق المختلفة، مثل كارت موحد لعدادات المياه والكهرباء والغاز مسبقة الدفع.

- كروت المدفوعات لكل أنواعها مثل ميزة وفيزا وماستر كارد وغيرها.

- ملصق ذكي ضريبي يمكن تتبعه إلكترونيا.

- يستهدف المركز القضاء على التزوير والفساد من خلال اصدار جميع الشهادات والوثائق الهامة بطريقة مؤمنة.

- كل قطاعات الدولة ستتعامل مع هذا المركز، من أجل اصدار الوثائق والفواتير والشهادات والاوراق المؤمنة للجميع

- المركز سيكون معني بتوثيق جميع العقود الملكية ووثائق الشهر العقاري لحماية المواطنين من النصب والتزوير.

- تم ربط 100 قاعدة بيانات للهيئات والجهات الحكومية ببعضهم لتبادل المعلومات الكترونيا في عملية تامين الوثائق وفق مركز حماية رئيسي يعرض عليه جميع الاوراق والمستندات رقميا.

البنكنوت الجديدة مركز الوئائق المؤمنة مصر التزوير والتزيف اصدار الوثائق المؤمنة السيسي مصر الرقمية

مواد متعلقة

وزير الاتصالات: إطلاق حزم جديدة من الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية

وزير الاتصالات السابق: مصر مرشحة للوصول للمركز الأول إفريقيا في كفاءة الإنترنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

بعد تفوقه على الخطيب.. عبدالله السعيد يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوي (وثائق)

مقتل 89 تكفيريًا «شديد الخطورة» خلال عمليات نوعية للقوات المسلحة

«الدستور» تتابع انتهاء «أسطورة الغنوشى» بعد انشقاق أقرب مناصريه

القوات المسلحة تعلن عن اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية

جوهرة الساحل الشمالى.. «الدستور» تتابع استعدادات افتتاح أولى مراحل «العلمين الجديدة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي

2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بمشاركة 13 دولة.. الجزائر تشكل جبهة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي