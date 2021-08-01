الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تؤجل محاكمة موظف وزوجته المغربية فى تعذيب «خادمة كفر الشيخ»

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأحد،  محاكمة 4 متهمين فى قضية تعذيب الطفلة أمنية إبراهيم، على يد موظف مفصول وزوجته المغربية، أثناء العمل كخادمة بمنزله بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، لمناقشة الطفلة فى الصور التى قدمها محامى المتهم المفصول وزوجته.


وذلك فى أحداث القضية رقم 1731 لسنة 2020، وشهدت الجلسة حضورًا أمنيا مكثفا وطلب فريق الدفاع عن المتهمين تأجيل القضية من أجل الاطلاع عليها.

بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين، فى شهر يوليو الماضى، وقد تم تأجيلها إلى جلسة الأول من أغسطس  لاستماع للمحامين، وعقب سماع دفاع المحامين وما قدموه من صور جديدة للطفلة، قرر تأجيل القضية لاستماع أقوال الطفلة فى الصور التى تم تقديمها لهيئة المحكمة وتظهر فيها أثناء قيامها بقص شعرها على أنها قد تكون مرت بظروف دفعتها لذلك فى حين شكك محامى الطفلة فى تلك الصور المقدمة، واعتبرها دليل براءة وليس اتهاما.

كان المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، أمر بإحالتهم لمحكمة الجنايات، وذلك على خلفية قيام المتهم "كمال الدين.م.خ"، 40 سنة، موظف مفصول ومحبوس احتياطيًا، والمتهمة الثانية وتدعى "س. أ" 45 سنة، مغربية الجنسية، زوجة المتهم، احتجزا الطفلة المجني عليها، بمسكنهما، مانعين إياها من مبارحته دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وعذباها بدنيًا بأن تعديا عليها ضربًا وحرقًا، بالإضافة لقص شعرها، فألحقا بها الإصابات المبينة فى تقرير مصلحة الطب الشرعي، بالإضافة إلى اثنين من المتهمين وهما والدة الطفلة والسمسارة.

المحكمة كفر الشيخ محكمة الجنايات محافظة الجيزة مغربي تعذيب الطفل السجن المشدد الطب الشرعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

10 رسائل من وزير التعليم حول تصحيح امتحانات الثانوية وموعد النتيجة

مصادر بـ«الصحة»: لا يمكن تحديد موعد موجة كورونا الرابعة بشكل دقيق

مقتل 89 تكفيريًا «شديد الخطورة» خلال عمليات نوعية للقوات المسلحة

القوات المسلحة تعلن عن اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية

السيسى خلال لقائه وزير خارجية الجزائر: مصر متمسكة بحقوقها التاريخية فى مياه النيل

«بلاغ للنائب العام وشكوى ضد عبدالحفيظ».. 6 قرارات نارية لاجتماع الزمالك الطارئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي

2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بمشاركة 13 دولة.. الجزائر تشكل جبهة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي