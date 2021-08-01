الجنايات تؤجل محاكمة موظف وزوجته المغربية فى تعذيب «خادمة كفر الشيخ»

أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين فى قضية تعذيب الطفلة أمنية إبراهيم، على يد موظف مفصول وزوجته المغربية، أثناء العمل كخادمة بمنزله بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، لمناقشة الطفلة فى الصور التى قدمها محامى المتهم المفصول وزوجته.



وذلك فى أحداث القضية رقم 1731 لسنة 2020، وشهدت الجلسة حضورًا أمنيا مكثفا وطلب فريق الدفاع عن المتهمين تأجيل القضية من أجل الاطلاع عليها.

بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين، فى شهر يوليو الماضى، وقد تم تأجيلها إلى جلسة الأول من أغسطس لاستماع للمحامين، وعقب سماع دفاع المحامين وما قدموه من صور جديدة للطفلة، قرر تأجيل القضية لاستماع أقوال الطفلة فى الصور التى تم تقديمها لهيئة المحكمة وتظهر فيها أثناء قيامها بقص شعرها على أنها قد تكون مرت بظروف دفعتها لذلك فى حين شكك محامى الطفلة فى تلك الصور المقدمة، واعتبرها دليل براءة وليس اتهاما.

كان المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، أمر بإحالتهم لمحكمة الجنايات، وذلك على خلفية قيام المتهم "كمال الدين.م.خ"، 40 سنة، موظف مفصول ومحبوس احتياطيًا، والمتهمة الثانية وتدعى "س. أ" 45 سنة، مغربية الجنسية، زوجة المتهم، احتجزا الطفلة المجني عليها، بمسكنهما، مانعين إياها من مبارحته دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وعذباها بدنيًا بأن تعديا عليها ضربًا وحرقًا، بالإضافة لقص شعرها، فألحقا بها الإصابات المبينة فى تقرير مصلحة الطب الشرعي، بالإضافة إلى اثنين من المتهمين وهما والدة الطفلة والسمسارة.