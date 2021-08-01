35 مصابًا فى تسريب الكلور بمحطة «أبوغلاب» بأسوان

بلغ إجمالي أعداد الذين أصيبوا بالاختناق بقرية أبوغلاب بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، 35 شخصًا، إثر تسريب إحدى أسطوانات غاز الكلور بمحطة مياه الشرب بنفس القرية، منهم مواطنون وعمال بالمحطة.

وتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تداعيات حادث التسريب المحدود لإحدى أسطوانات غاز الكلور بمحطة مياه الشرب بقرية أبوغلاب بمركز إدفو، والذى تم احتواؤه بالتدخل السريع لقوات الحماية المدنية، مما ساهم في إنقاذ حياة المواطنين المقيمين بها.

وأشار محافظ أسوان إلى أن التسريب أدى إلى حدوث اختناق لـ35 عاملًا بالمحطة ومواطنًا، بالإضافة إلى بعض رجال الشرطة بإدارة الحماية المدنية بعد التدخل للتعامل مع التسريب.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم نقل جميع المصابين لمستشفى إدفو المركزى بسيارات الإسعاف، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية وكافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

جدير بالذكر أنه أجريت كافة الإسعافات الأولية اللازمة للأهالي داخل مستشفى إدفو العام، وتم وضعهم بجلسات التنفس على جهاز تنفس صناعي، داخل قسم الاستقبال، وتركيب المحاليل الطبية لهم، بواسطة الفرق الطبية الموجودة داخل المستشفى، وذلك في إطار تحسن حالتهم الصحية والحفاظ على سلامتهم.

وشهدت قرية أبوغلاب التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، تعرض العديد من الأهالي لضيق في التنفس والاختناق، إثر انفجار أسطوانة كلور في مرشح مياه القرية، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع إصابات بضيق في التنفس، إثر انفجار أسطوانة كلور في مرشح مياه القرية، وعليه تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى مركز شرطة إدفو إخطارًا يفيد بتعرض عدد من الأهالي بقرية أبوغلاب لضيق في التنفس، إثر انفجار أسطوانة كلور في مرشح مياه القرية، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلي مكان القرية للمعاينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب ورائها.