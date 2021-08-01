الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال جيران فتاة قتلها صديقها في التجمع

جثة
جثة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية اليوم الأحد، بعرض جثة فتاة قتلها صديقها بسبب خلافات نشبت بينهم على إيصالات أمانة كتبها المتهم على نفسه، على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحديد الإصابات التي نتج عنها وفاة المجني عليها.

كما استمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المجنى في العقار الذي وقعت به الجريمة، وقد أكدوا جميعا بعدم معرفتهم المجني عليها وأنها قامت باستئجار الشقة منذ أشهر بسيطة ولم يشعروا بتواجدها خلال هذه الفترة، كما أقروا بعدم رؤيتهم للمتهم نهائيًا بصحبة المجني عليها. 

إعترافات المتهم

واعترف المتهم بقتل فتاة داخل شقة بالقاهرة الجديدة أمام النيابة العامة، بارتباطه بعلاقة عاطفية  مع المجني عليها وكان يتردد عليها داخل الشقة “محل الواقعة”، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة  قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب حتى فقدت الوعي وسقطت جثة هامدة، مؤكدًا بأنه لم يقصد قتلها لكنها قامت بتهديده بإيصالات أمانة كان قد حررها على  نفسه في وقت سابق، وكانت قد أمرت النيابة العامة في القاهرة الجديدة  بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد. 

القبض على المتهم 

وكانت نجحت مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات العثور على جثة فتاة متعفنة داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عشيقها بسبب إيصالات أمانة، وتم ضبطه عقب إعداد عدد من الأكمنة له، وحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالى، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وفتح باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة لفتاة مسجاة على الأرض داخل الشقة، وبجوارها هاتفها المحمول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران، وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

بإجراء التحريات، تبين أن المجني عليها مرتبطة بعلاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس قتل جيران التجمع نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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