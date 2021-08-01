رواد السوشيال ميديا يساندون الفارس المصري نايل نصار

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل على مدار الساعات القليلة الماضية بين رواد السوشيال ميديا، خصوصا المهتمين بالرياضة بأنواعها المُختلفة، بسبب المصري نايل نصار، الملقب بـ"الفارس المصري" والذي تجاوزت ثروته الـ75 مليونًا دولار.

أوضح محمد علي، دعمه الكبير للفارس الأبيض من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: “مصر كلها في ضهرك يا بطل”.

ومن جانبه قال عمرو عبدالله، من خلال موقع التغريدات، تويتر، إنه فخور بنايل الذي يعتبره قدوته في حياته، أملا أن يصل في يوم لما هو عليه من نجاح، معقبا: “فارس مصر الرابح أن شاء الله يا نايل”.

وتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا حول الفارس المصري وكٌنيته وكيف تربطه علاقة قوية بـ الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، إذ قالت علياء معروف، إنها تتسائل عن علاقة الفارس المصري بابنة بيل جيتس،

وجاء رد المتابعين أنه من المعروف أنَّ الفارس الأبيض نايل نصار، هو زوج ابنة الملياردير بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، وهذا ما أكده الملياردير عبر صفحته الخاصة على موقع الصور “إنستجرام”.

وكتب الملياردير الأمريكي بيل جيتس عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: “أشجع العديد من الرياضيين في أولمبياد طوكيو خلال الوقت الحالي، ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج ابنتي نايل نصار، حظ سعيد نايل”.

وهذا ما يؤكد بزواج الفارس الأبيض من ابنة الملياردير بيل جيتس، وسببت تلك التدوينة تساؤلات كثيرة ونالت ردود أفعال مختلفة، بكونها مفاجأة لأول مرة يتم الإعلان عنها.

وينحدر نايل نصار إلى أسرة مصرية مسلمة كانت تعيش في الكويت، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت في مدينة شيكاجو، يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، إلى جانب العربية.

وأشعلت ثروة الفارس المصري التي تجاوزت الـ75 مليون دولار، حالة من الانبهار سواء بكونه مصري الأصل، أو بثروته التي حصل عليها من خلال مسابقات الفروسية ولا تزال سرا.