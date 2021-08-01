196 ألفًا و471 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تلقى 196 ألفًا و471 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن 1085 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أنها عبأت حتى الآن 583 ألف جرعة من اللقاح، وأن الجهود متواصلة لجمع اللقاح حتى يصل مليونين و200 ألف لقاح ضمن خطة لتطعيم 63% من السكان.

من جهتها.. أوضحت الحكومة الموريتانية أن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى وأن نسبة تلقي اللقاح ما تزال ضعيفة إذ لم تتجاوز 8% فقط.

ووفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة الموريتانية فقد بلغ إجمالي الإصابات 25 ألفًا و691 حالة، والوفيات 562 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 22 الفًا و 228 حالة تعافٍ.