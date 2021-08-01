الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

196 ألفًا و471 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في موريتانيا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تلقى 196 ألفًا و471 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن 1085 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أنها عبأت حتى الآن 583 ألف جرعة من اللقاح، وأن الجهود متواصلة لجمع اللقاح حتى يصل مليونين و200 ألف لقاح ضمن خطة لتطعيم 63% من السكان.

من جهتها.. أوضحت الحكومة الموريتانية أن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى وأن نسبة تلقي اللقاح ما تزال ضعيفة إذ لم تتجاوز 8% فقط.

ووفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة الموريتانية فقد بلغ إجمالي الإصابات 25 ألفًا و691 حالة، والوفيات 562 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 22 الفًا و 228 حالة تعافٍ.

كورونا حول العالم كوفيد- 19 نواكشوط لقاح كورونا الصحة الموريتانية موريتانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

مقتل 89 تكفيريًا «شديد الخطورة» خلال عمليات نوعية للقوات المسلحة

القوات المسلحة تعلن عن اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية

استشهاد وإصابة 8 من أبطال القوات المسلحة خلال عمليات نوعية

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوي (وثائق)

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

2 أكتوبر.. نظر طعن نجل «محمد مرسي» وآخرين في شطبهم من نقابة المحامين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي

2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بمشاركة 13 دولة.. الجزائر تشكل جبهة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي