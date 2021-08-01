العثور على جثة شاب ملقاة بالقرب من أحد نقاط الإسعاف في الإسماعيلية

عثر أهالي قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، على جثة شخص في الثلاثينيات من العمر ملقاة قرب أحد نقاط الإسعاف.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد البرماوي، رئيس وحدة مباحث فايد، يُفيد العثور على جثمان شاب مقتول، وملقى في أحد الشوراع.

وقال أحد أهالي القرية من شهود العيان إن سيارة إسعاف نقلت جثمان شخص يدعى "أيمن.م.س" في الثلاثينيات من العمر، ويعمل ميكانيكي إلى ثلاجة مستشفى فايد المركزي.

وأضاف:"قالوا إنه توفي لكن دون معرفة أي تفاصيل عن الواقعة".

فيما أشارت مصادر طبية، أن هناك شبهة جنائية في الوفاة بعد مناظرة الجثمان الأولى.

وتحفظت الشرطة على الجثمان، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.