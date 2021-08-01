بأغنية «جلجلي».. حميد الشاعري وهشام عباس يتصدران «الترند» بحفل تسعيناتي

تصدر الفنان حميد الشاعري مؤشر محركات البحث على الموقع الشهير “جوجل” بعد حفلته مع الفنان هشام عباس، في سهرة غنائية بالساحل الشمالي، ضمت أشهر ما تألقا به من أغنيات خلال فترة التسعينيات تحت عنوان «تسعيناتي».

حميد الشاعري وهشام عباس

كان “الشاعري” مفتاح النجاح في الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات، وأي مطرب شاب يُكتب له النجاح يكون حميد سببًا، سواء بالغناء أو بالتوزيع أو بالتلحين.

جيل غنائي كامل ظهر على يد حميد الشاعري، فكان انطلاق هشام عباس بدايةً في أغنية “جلجلي” في ألبوم شارة، وظهوره في الكليب، ثم أغنية الله يسلم حالك وكانت إهداء من حميد لوالده، وظهرت الأغنية مع فرقة أمريكانا شو.

بداية الانطلاق

قدّم الشاعري، هشام عباس في أول ألبوم غنائي عام 1990 بعنوان “سهارى”، وغنى معه “الله يسلم حالك”، ليكون هذا الألبوم جواز مرورهما إلى عالم الشهرة الكبرى، وقدما بعدها أكثر من عمل مشترك، مثل "حلال عليك"، وكانت أغنية "عيني" التي تم طرحها عام 1997 أشهرها.

زحمة الأيام

في العام الجاري 2021 طرح نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، أحدث أغانيهم التى تحمل اسم "زحمة الأيام"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري، والكليب من إخراج ياسين حسن.

حفلة الساحل

أعادت حفلة الساحل الأخيرة ذكريات فترة التسعينات ونوستاليجا أغاني جيل الثمانينات الذين لا يزالوا ينتمون إلى هذا النوع من الفن، وافتتح الحفل حميد الشاعري بأغنية “جلجلي” بعدها وجه تحية للجمهور ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه المميزة منها “من عيونك” ، “يا أم الفستان”، “روح السمارة”، و“على مين” وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما حرص الشاعري في ختام فقرته على تقديم الفنان هشام عباس للجمهور وشاركه تقديم أغنية «من عيونك» وسط المزيد من أجواء الإثارة والبهجة.