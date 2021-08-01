الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الإسكندرية في تصنيف «التايمز» البريطاني لدول المنطقة العربية

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن نتيجة تصنيف "التايمز" البريطاني لعام 2021 لأفضل الجامعات في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ضمت 35 جامعة مصرية، وشغلت جامعة الإسكندرية المرتبة السادسة محلياً والتاسعة عشر على مستوى الجامعات العربية من إجمالي 155 جامعة.

وأوضح «قنصوة» أن هذا التصنيف يستخدم 16 مؤشر أداء، ويتم تجميع مؤشرات الأداء في خمس مجالات، هي التدريس (بيئة التعلم) بنسبة 33%؛ البحث العلمي (الحجم والدخل والسمعة) بنسبة 33%؛ الاستشهادات (تأثير البحث) بنسبة 20%؛ المجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها) بنسبة 6%، والتوقعات الدولية (الموظفون والطلاب والبحث) بنسبة 8%، منوها أن البيانات يتم الحصول عليها من خلال ثلاثة محاور: البيانات الببليومترية المأخوذة من (Elsevier, Scopus)، ونتائج دراسة السمعة الدولية، والبيانات المقدمة من كل جامعة.  

وشارك في تصنيف هذا العام 22 دولة من الدول العربية الأتية: (الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن).

وكان قد استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أمس وفد جامعة انجامينا بدولة تشاد، برئاسة الدكتور محمد صالح دوسا، لبحث سبل تطوير الفرع بهدف تحقيق الإستدامة وتوفير خدمة تعليمية جيدة لطلاب الفرع.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء ان جامعة الإسكندرية ستعمل على تنمية الفرع وتحقيق الشراكة ببن الجانبين بصورة حقيقية، لافتاً إلى ضرورة التعاون لضمان الإستدامة وتحقيق جودة الخدمة التعليمية التى تقدم لطلاب الفرع بانجامينا، مؤكداً أن الفرع سيكون له دور تنويرى وتنموى للحفاظ على القارة وتنميتها، وبوابة جذب لطلاب منطقة وسط أفريقيا، كما دعا إلى إستحداث تخصصات جديدة بالفرع يحتاجها المجتمع بدولة تشاد، موضحاً أن جامعة الإسكندرية تسعى إلى مواكبة الفكر العالمى والدخول لعصر جامعات الجيل الرابع، كما أشار إلى إمكانية فتح المجال لطلاب الفرع بتشاد للدراسة بالدرجات المشتركة بين جامعة الإسكندرية وعدد من الجامعات العالمية.     

جامعة الإسكندرية تصنيف THE البريطاني جامعة الدول العربية المرتبة السادسة محليا أفضل الجامعات مؤشرات الأداء

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