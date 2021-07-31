غدًا أولى جلسات محاكمة 3 أشخاص فى الاتجار بالمخدرات بمدينة نصر

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس جلسة الغد 1 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة شقيقان وآخر بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.



كشف أمر الإحالة قيام المتهمين «محمد. أ»، 30 سنة، عامل وشقيقه «عبد الرحمن»، 20 سنة، و«عمر. م »، 20 سنة، في القضية رقم 1895 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 308 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة بدائرة قسم أول مدينة نصر بالاتجار في نبات الفودو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



أضافت تحريات ملازم أول شرطة محمد أحمد توفيق عطا الله بقسم شرطة مدينة نصر أول بورود معلومة له مفادها إتجار المتهمين بالمواد المخدرة، وبالانتقال لمكان تواجدهم أبصر المتهم الأول ممسكا بكيس بلاستيكي يحوي جوهر الفودو المخدر فتوجه نحوهم، وقام بضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على أكياس يحوي كلا منهم جوهر الفودو المخدر وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإحرازهم للمضبوطات بقصد الاتجار.



وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 6 أكياس بداخلهم نبات عشبي ثبت أنه لمادة الفودو المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزونوا 34 جراما.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد علي 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.



كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.



تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

