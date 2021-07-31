السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر لسرقته السيارات فى حدائق القبة

حبس
حبس

أمرت نيابة حدائق القبة، السبت، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالسرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة حدائق القبة، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

البداية عندما وردت معلومات للمقدم للواء حازم الدربي، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، تفيد قيام مسجل خطر، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات  بأسلوب "كسر الزجاج"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وأكدت معلومات وتحريات المقدم محمود أبوالحسن، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ما ورد من معلومات. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أمام العميد محمد السيد، رئيس مباحث القطاع، اعترف بارتكابه عدد (5) حوادث سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية " ( 4 أشخاص ، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة) وبحوزتهم عدد (4) كاسيت سيارة أقروا بالتحصل عليها من المتهم المضبوط، وأنها من متحصلات وقائع سرقة أخرى ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس مسجل خطر كسر الزجاج السرقة النيابة العامة تحريات المباحث

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