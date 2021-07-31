نصائح  للتعافي من  توتر وإرهاق الامتحانات

بعد الثانوية العامة..

أيام قليلة وينتهي ماراثون الثانوية العامة، حيث يستعد الطلاب لأخذ قسط من الراحة، حيث أنها كانت فترة مليئة بالضغوط النفسية والعصبية والتوتر بعد الامتحانات لهذا العام، وبحسب موقع “roar news” نرصد مجموعة من النصائح للطلاب عقب الانتهاء من الامتحانات للعام الدراسي الجاري للخروج من الضغوط والتوتر.

الحد من التوتر

من أهم الأشياء التي يجب القيام بها عقب الانتهاء من ماراثون الثانوية العامة، هي البعد عن أي شئ يجعلك في حالة توتر وللحد من التوتر يمكن أن تمارس تمارين التأمل أو تمارين الاسترخاء البسيطة، أو كتابة قصص قصيرة في حالة حبك للكتابة.

قلل من الإجهاد

في فترة الامتحانات يمر الطالب بمجموعة كبيرة من الإجهاد نتيجة الامتحانات والضغوط وعدم أخذ قدر كافٍ من النوم، بالإضافة إلى التوتر ولذلك يجب على الطلاب عقب الانتهاء من الامتحانات أن يقللون الإجهاد بقدر المستطاع لحماية أجسامهم .

مراجعة مركز التحكم الخاص بك

فكر بشكل إيجابي حيث أنه لا يمكنك تغيير نتائج الاختبارات غير الناجحة أو تغيير أشياء أخرى في الماضي، حيث أن التفكير السلبي يؤدي إلي موضع التحكم الداخلي مما يسبب الارهاق عن طريق جعل عقلك يراجع حالات الفشل السابقة مرارًا وتكرارًا، وإلقاء اللوم على نفسك في كل نتيجة سلبية.

تجنب الإرهاق

يجب عليك أن تأخذ وقت كافٍ من الراحة حتى تعود إلى حياتك الطبيعية من خلال العمل لساعات أو السفر أو الذهاب إلي الصالات الرياضية لممارسة رياضة القوة ، ولكن يجب عليك تجنب كل ذلك وخذ قسط كافي من النوم والراحة لجسمك.

البعد عن التلفون

تجنب اللعب على الهاتف أو النظر له إلي فترات طويلة حتي تريح شبكة العين من الاجتهاد خلال فترة المذاكرة التي كانت لساعات متواصلة فا يجب عليك تجب التلفاز والتلفون المحمول.

النوم

من الأشياء الأساسية التي يجب القيام بها عقب الانتهاء من فترة الامتحانات أن تأخذ قسط كافي من النوم يوميًا ما بين 7 إلى 9 ساعات علي الأقل حتي تسترجع قوة جسمك مرة أخرى.

الاختلاط

غالبًا ما يكون للتوتر والقلق اثناء فترة الامتحانات أثر كبير على الجسد ، فلهذا أنت الآن تحتاج إلي الدعم من العائلة والأصدقاء، قم بالتحدث إليهم ويمكن قضاء يوم في نزهة ولكن بعيد عن أن تقوم بأي إجهاد.