السبت 31 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعية بملوى والمنيا

إزالة تعديات بمركزين
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتمكنت من إزالة وإيقاف 4 حالات تعد بمركزي ملوي والمنيا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين

 

قال اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باستمرار أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وايقاف اعمال اي حاله يتم رصدها وذلك في إطار التأكيد علي هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واتخاذ اجراءات رادعة حيال المخالفين قامت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار بإزالة حالتي تعدي 

 

وأوضح أحمد علي سكرتير الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار أن الحالتين اللتين تم إزالتهما كانت الأولي بعزبة مفتاح التابعة لقرية بني قمجر وكانت عبارة عن إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لصب سقف دور أرضي علي أرض إصلاح زراعي داخل الكتلة السكنية علي مساحة 80 متر  بينما كانت الحالة الثانية إزالة مبني دور أرضي بدون سقف تم بنائه علي مساحة 90 متر أرض ائتمان زراعي ببني قمجر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين في الحالتين 

 

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى قامت بإزالة في المهد لحاله تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بالدور العاشر بشارع مستجد من شارع ثروت القديم امام مكتب الخبراء بحى غرب مدينة ملوى بحضور فاطمه عثمان نائب رئيس المدينة وناصر ياسين سكرتير رئيس المدينة، وتم ازالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف واحالته للنيابة العسكرية 

 

كما أزالت الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا برئاسة علاء حمدي رئيس القرية حاله تعدي بالبناء على املاك الدولة بمساحة واحد قيراط مخالف للقانون 119 لسنة 2008، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف واحالته للنيابة العسكرية 

إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
المنيا إزالة تعديات علي أراضي زراعية مركزي ملوي والمنيا اللواء ياسر عبد العزيز اللواء أحمد السايس

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