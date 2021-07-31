حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 31 يوليو 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 31 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:
حظك اليوم برج الحمل
مهنياً: يكون هذا اليوم مناسباً للقيام بمبادرة أو السعي من أجل هدف ما، وقد يتحدث عن ربح مادي أو مركز أو سفر
عاطفياً: تواكب الشريك في كل تحرّكاته وتكون قربه في أكثر الأوقات حرجاً وتدعمه في كل مواقفه تجاه الآخرين
صحياً: تتخلص من كل ما يسبب لك البدانة، وتكون حريصاً على وضعك الصحي أكثر من أي شيء آخر.
ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد
حظك اليوم برج الثور
مهنياً: أجواء هذا اليوم تبعث فيك التفاؤل والحماسة فتخوض كل التجارب بثقة عالية وتواجه الأمر الواقع بسهولة متكيّفاً مع الأجواء وراضياً عنها
عاطفياً: تستجدّ مسائل طارئة على الصعيد العاطفي، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تئزم الوضع.
صحياً: تحاول الإكثار من التمارين الرياضية التي تجعلك تفرز الكثير من العرق بغية القضاء على الشحوم
ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.
حظك اليوم برج الجوزاء
مهنياً: عليك أن تكون أكثر قوة وأن تعرف كيف تحمي مصلحتك في العمل من أصحاب النيات الخبيثة
عاطفياً: نقاش يؤدّي الى توتر العلاقة مع الحبيب، وقد تكون تداعياته خطيرة على مستقبلكما، إلا تداركت الوضع قبل تفاقمه
صحياً: بادر فوراً إلى ممارسة المشي والقيام بالتمارين الرياضية الضرورية للتخلص من آلام الظهر
ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.
حظك اليوم السرطان
مهنياً: يشتد الشوق والرغبة في تقديم عمل ناجح، تبدو المخيّلة غزيرة جداً فتعيش أحلاماً وأجواء خاصة وتخلق عالمك
عاطفياً: الكلام اللطيف وحده لا يوصلك إلى أي مكان، فحاول أن تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك على الشريك
صحياً: خفف من حدة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بروية، ولن تكون إلا مرتاحاً
ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.
حظك اليوم الأسد
مهنياً: تواجه أعمالاً كثيرة تتراكم، وهموماً ومستجدات وطلبات ومراجعة لبعض الحسابات أو المشاريع، وتطرأ سلبيات تهدد بتراجع معنوي أو بمواجهات وضغوط
عاطفياً: الشريك هو الأقرب إلى قلبك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما والسير نحو تطويرها أكثر فأكثر
صحياً: الجهد الذي تبذله ليس سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفق
ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.
حظك اليوم العذراء
مهنياً: يحمل لك القمر من برج الثور آمالاً كبيرة وتدريجيًّا سوف تتوضّح لك الامور العالقة وتسقط الأقنعة. تملك الشجاعة للاعتراف بخطئك
عاطفياً: ترغب في الحفاظ على وتيرة الانسجام مع الشريك، وهذا يعود عليك بالفائدة في شتى المجالات
صحياً: وقتك المتقلب لا يسمح لك تحديد موعد ثابت لممارسة رياضة المشي
ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.
حظك اليوم الميزان
مهنياً : تشقّ طريقك بسهولة وقد تتفاجأ بخبر او حدث ايجابي.انه يوم التقدّم وطيّ صفحة الماضي وتعزيز الأسس.
عاطفياً: تنعم بالتناغم العاطفي، وقد تجرؤ على مبادرة طالما تحفظت إزاءها وتهتم لوضع جمالي وتتخذ قرارات شخصية مهمة
صحياً: عليك ان تحسم أمورك الصحية، لأن المستقبل غير مطمئن في هذا المجال
ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.
حظك اليوم العقرب
مهنياً: الظروف الحالية ليست مشجعة لتترك مقرك في العمل ولا تعقد على نفسك الأمور وحاول أن تجد حلولاً سريعة
عاطفياً: مناسبة اجتماعية تتعرف من خلالها إلى شخص مثير للاهتمام وتبدأ معه علاقة جديدة
صحياً: لا تخف من بعض العوارض الطارئة، لكن هذا لا يمنع من زيارة الطبيب للاطمئنان
ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.
حظك اليوم القوس
مهنياً: تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك
عاطفياً: لا تدع عنادك يكون سبباً في خلافك مع الحبيب وحاول ألا تكون ردة فعلك مبالغاً فيها تجاهه
صحياً: لا تكثر من تناول الحلويات بعد وجبات الطعام، واستعض عنها بالفواكه
ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.
حظك اليوم الجدي
مهنياً: يحمل هذا اليوم آفاقاً واسعة واحتمالات شتى وتنسيقاً يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع، في الجو مصالحة أو لقاء أو عودة قديم الى حياتك.
عاطفياً: الواقعية هي أكثر الأسلحة قوة لمواجهة الشريك ومصارحته، وهي تساعدك على إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية
صحياً: إنتبه من التنقلات المرهقة، ولا تحاول ممارسة العمل أكثر من طاقتك وقدرتك
ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.
حظك اليوم الدلو
مهنياً: تواجه اليوم تغيراً في المصير، لكن تتعزز عائداتك، فتميل إلى التبذير في معظم الأحيان
عاطفياً: أحذّرك من تسرع أو تهوّر يؤدي إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك، بالعكس عليك أن تكون هادئاً معه إلى أقصى الحدود
صحياً: لا تكثر من تناول الأدوية لتعويض الفيتامينات الناقصة في جسمك، استشر طبيبك المعالج
ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.
حظك اليوم الحوت
مهنياً: تتعزّز علاقتك بالزملاء والمسؤولين وتقيم اتصالات ولقاءات مثمرة تعود عليك بالفائدة وإن لم يكن الآن ففي المستقبل القريب
عاطفياً: لا تتردّد في تقديم الدعم للشريك، فالأمور قد تتبدّل في غير مصلحتك وتعاكسك الظروف، فلن تجد غيره إلى جانبك
صحياً: حاول أن تبتكر أي فكرة تحمل الآخرين على مجاراتك فيها، وتكون سبباً لقيامكم بنشاط رياضي مفيد
من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.