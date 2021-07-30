«ممشى أهل مصر».. خضرة ومياه تجذب أنظار المارة (صور)

يعد ممشى أهل مصر من المشروعات الحضارية الضخمة التي تهدف لخلق مساحات خضراء واسعة وأماكن مفتوحة للتنزه والاستمتاع بالحياة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشي ليظهر المنظر الجمالي علي ضفاف نهر النيل وبدأ الممشى باستقبال عشرات الأسر مع ذويهم لقضاء أوقات ممتعة والتقاط الصور التذكارية وسط مساحات واسعة من النباتات علي ضفاف النيل

«ممشى أهل مصر»

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وقامت "الدستور" بجولة ميدانية لرصد تنزه الأهالي على ممشى أهل مصر وآرائهم حول ذلك المشروع الحضاري.

يحكي" إسلام محمد" أحد المتنزهين على ممشى أهل مصر، أنه اصطحب عائلته لقضاء وقت ممتع في إجازة آخر الأسبوع على ضفاف النيل والاستمتاع بالمساحات الخضراء مع أسرته مندهشاً من تلك المشاهد الخلابة التي تم تنفيذها للمواطنين بدون أى مقابل.

وأضاف أن تطوير ضفاف النيل من أهم المشروعات الحضارية المقامة داخل الدولة التي تظهر جمال النيل وتوفر منتزهات لكل المواطنين بجانب تنشيط السياحة داخل مصر.

«ممشى أهل مصر»

"ممشى أهل مصر من أجمل المتنزهات الموجودة حالياً"، بهذه الكلمات الدلالية أعربت "فاطمة زغلول" عن سعادتها البالغة بذلك المشروع الحضاري العملاق وأفادت بالتنظيم الهندسي الرائع المطبق داخل الممشى، حيث يشهد تنظيماً في تقسيم أماكن الجلوس والمسافات المحسوبة بين المساحات الخضراء وأماكن المقاهي والمطاعم.

«ممشى أهل مصر»

ومن جانبه قال "عماد محروس" أحد المتنزهين بممشى أهل مصر، إنه لم يكن في مخيلته أن يختلف شكل الكورنيش بهذه الدرجة التي أوضحت جمال ضفاف النيل بين المساحات الخضراء الواسعة وسير مياه النيل، يستكمل الممشى يوجد به جميع الخدمات للاستمتاع بالحياة وهو يعتبر من أجمل المتنزهات الموجودة حالياً داخل العاصمة.

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