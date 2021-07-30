الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا تسجل 1184 إصابة بكورونا

كورونا في بيلاروسيا
كورونا في بيلاروسيا

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 1184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأفادت الوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 445 ألفًا و48 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية جائحة فيروس كورونا 3 آلاف و445 حالة وفاة.. وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء /بيلتا نيوز/ البيلاروسية.


وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 439 ألفًا و162 حالة، بعد تماثل 1112 شخصًا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأجرت بيلاروسيا على مدار أمس 17 ألفًا و168 اختبارًا لكشف الإصابة بفيروس "كورونا".

 

كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، وسط تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الجمعة، تسجيل 1318 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 554 ألفًا و497 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، نقلًا عن وزارة الصحة: بأنه تم تسجيل 42 ألفًا و283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مدار أمس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 19 مليونًا و839 ألفًا و369 مصابًا.

كما أشارت إلى أن حالات التعافي من فيروس "كورونا" تبلغ حاليًا 18 مليونًا و 569 ألفًا و991 حالة على مستوى البلاد.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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