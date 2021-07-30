الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مكتب العمل الإيبارشى بالمنيا يطلق يومًا رياضيًا لأطفال زاوية سلطان

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

نظم مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا، تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، يومًا رياضيًا بالتنسيق مع مركز التدريب المهني التابع، للمكتب وفريق أجيال الرياضي لعدد خمسين طفلًا بقرية زاوية سلطان، ضمن أنشطة مشروع صانعي السلام، الذي يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والإيخاء، وغرس ثقافة قبول الآخر.

تضمن اليوم تعارف وترحيبًا بالأطفال، والفقرات الرياضية، والترفيهية، وتقسيم المجموعات، وسرد قصة مدينة الأشكال الهندسية، التي تعزز فكرة قبول الآخر واختتم اليوم بالتقييم.

واختتمت الكنيسة القبطية، صوم الرسل  واحتفلت بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.
 

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.

زاوية سلطان الدكتور سامي فوزي يوم رياضي 50 طفلا

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