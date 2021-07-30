حكومة التشيك تُحفز موظفى الدولة لتلقى لقاح «كورونا»

قررت حكومة جمهورية التشيك مكافأة موظفي الدولة الذين يحصلون على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو الذين تم تطعيمهم بالفعل.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم الجمعة، إن الموظفين سيحصلون على يوم عطلة إضافي، مدفوع الأجر مقابل كل جرعة تطعيم.

وأكد رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيس، أن الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع مزيد من الأشخاص على تلقي التطعيم، كما دعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال إلى اتخاذ مثل هكذا قرار.

وأوضحت الحكومة أنه سيتم احتساب أيام الإجازة بأثر رجعي لجميع التطعيمات التي تم إعطاؤها منذ بداية العام.

وتكافح جمهورية التشيك حتى الآن للتغلب على بطء حملة التطعيم، حيث يتمتع 4.6 مليون شخص من إجمالي عدد سكان البلاد، البالغ عددهم 10.7 مليون نسمة، بالحماية الكاملة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط، البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.